Вместо поездки на море дочка с папой подарили мариинским школьникам 57 планшетов

Эта история началась с того, что 11-летняя Маша из Мариинска, мечтавшая отметить день рождения на море, не смогла туда попасть. Тогда она попросила своих родителей сделать другой подарок, но не себе, а школьникам из Мариинска.

Что приятнее - получить подарки или вручать их? Мария Попова из Мариинска уверена: вручать! Ведь когда ты даришь кому-то нужную ему вещь, да еще и без особого повода, то у самого на душе становится радостно. Несколько дней назад Маша как раз стала тем самым человеком, который, вручая подарки, сам как будто получил их. Но - обо всем по порядку.

Моря - не будет

Марии Поповой в апреле исполнилось 11 лет. Красивая дата! А значит, и встретить день рождения нужно по-особенному. Вместе с родителями еще в январе приняли решение: Маша и папа из сибирской весенней слякоти поедут во Вьетнам. В то время о коварном коронавирусе в России только слышали, а о пандемии и речи не было. Так что выбрали тур, подгадали, чтобы в это время каникулы в школе как раз начались.

- Чем ближе была дата отъезда, тем страшнее становилась ситуация в мире. Сначала первые случаи в России, потом все ближе и ближе к Сибири стал подбираться вирус. В общем, никуда мы не поехали, - рассказывает Михаил Попов, отец Маши.

С каждым днем ситуация с коронавирусом обострялась, и Маша - девочка с большим и добрым сердцем - интуитивно понимала: сейчас очень тяжело приходится и тем, кто заболел, и тем, кто здоров, но вынужденно остался без работы. Рассудив, что труднее всего приходится пенсионерам - им даже на улицу не стоит выходить! - Мария подошла к папе, обняла его за шею и сказала: давай им поможем!

- Я предложила папе: раз мы никуда не поехали и деньги остались, давай поможем пенсионерам, - чуть опуская вниз глаза, рассказывает Маша. - Папа согласился.

Глава Мариинска Александр Кривцов попросил семью Поповых помочь выпускникам. ФОТО: пресс-служба администрации города Мариинска

Почти именные планшеты

Михаил Попов с гордостью смотрит на Машу: девочка посчитала нужным помочь тем, кто сейчас особенно уязвим. Значит, большое, доброе сердце у дочки!

- Я обратился в администрацию города с нашим предложением поддержать пенсионеров. Хотелось, чтобы помощь была не безликой, а адресной. И тут наш глава попросил: если можно, помогите детям, - продолжает Михаил.

В Мариинском муниципальном районе есть школьники, которые и рады были бы учиться дистанционно, да возможности такой нет. Компьютеры, планшеты, современные телефоны для некоторых из них - лишь мечты. А ведь на носу экзамены! Вот и попросил мэр Мариинска Александр Кривцов Михаила и Машу Поповых помочь выпускникам.

- Я тоже сейчас учусь дистанционно и представляю, как может быть тяжело другим школьникам, если у них нет компьютеров или планшетов, - говорит Мария.

Итак, решено! Маша вместе с папой приобрели 57 планшетов, на каждый оформили гарантию на год, а потом вручили их выпускникам 9-х и 11-х классов из малообеспеченных и многодетных семей Мариинска и близлежащих деревень. Теперь выпускникам станет проще получать знания, да и потом, уже после дистанционного обучения из-за коронавируса, гаджеты обязательно пригодятся! Не осталась в стороне и администрация города.

- Мы выделили из районного бюджета дополнительные финансовые средства, чтобы полностью закрыть потребность в оборудовании у выпускников из семей этой льготной категории, - добавляет Александр Кривцов, глава Мариинска.

Михаил и Елена Поповы с дочкой Машей. ФОТО: пресс-служба администрации города Мариинска

Детская улыбка - самый дорогой подарок

Планшеты старшеклассникам вручали все вместе - представители администрации, Мария Попова и ее отец, Михаил Попов. Протягивая ребятам планшеты, Маша от чистого сердца желала им, чтобы они учились хорошо и достойно сдали выпускные экзамены. Девочка говорит, что в этот момент испытывала такое чувство радости, словно это ей самой дарили самые желанные подарки.

- Я наблюдал за дочкой, когда она вручала планшеты. Она была немного смущена оттого, что делает подарки старшеклассникам. Маша так искренне улыбалась и получала в ответ такие же радостные и искренние улыбки, что у меня не было и тени сомнения: мы все сделали правильно, и эти планшеты - лучшее вложение в будущее наших юных земляков, - с не менее счастливой улыбкой продолжает Михаил Попов.

К слову, мужчина отмечает: вскоре после этого его знакомые-предприниматели обращались за советом: как еще можно помочь другим детям? Так что цепочка добрых дел, запущенная Машей Поповой, не прервется.