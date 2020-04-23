2020-04-23T16:46:55+03:00
Происшествия

Сергей Цивилев рассказал о помощи кузбасским погорельцам

Люди остались без крова и документов
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев рассказал о помощи кузбасским погорельцам. Фото: Пресс-служба АПКСергей Цивилев рассказал о помощи кузбасским погорельцам. Фото: Пресс-служба АПК
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Губернатор Кузбасса рассказал, какую помощь окажут погорельцам из Ижморского и Промышленновского районов. Здесь в четверг, 23 апреля, сгорело более трех десятков домов.

Как сообщил губернатор, в селе Постниково Ижморского района пожаром уничтожено 27 домов, в 16 из них проживали люди. Всего пострадавших 39 человек, 12 из них дети. Сейчас погорельцы перебрались к родственникам, они будут обеспечены горячим питанием.

- На месте работают представители минсоцзащиты, которые помогают погорельцам написать заявления на материальную помощь. За каждой семьей закреплены работники социальной службы - они помогут с документами, - сообщил глава региона. - Каждому человеку будет оказана адресная помощь, сумма поддержки будет определяться индивидуально в зависимости от жизненных обстоятельств и состава семьи.

В этот же день в селе Краснинское Промышленновского района сгорело два дома, где проживали шесть человек. Никто из жителей не пострадал. Четверым погорельцам будет предоставлена двухкомнатная квартира, двое решили остаться у родственников.

- Работники социальных служб также помогут погорельцам с необходимыми документами для оказания материальной помощи, - отметил Сергей Цивилев.

Пожары случились также в селе Пашково Яшкинского муниципального района и в жилом районе Кедровка на окраине Кемерова. В Пашкове от огня пострадали четыре жилых дома, по оперативным данным, пожар локализован, его тушение продолжается. В Кедровке сгорели три дома. Все пожары произошли в результате выжигания травы при штормовом ветре.

Более 30 домов уничтожены огнем в селах Кемеровской области.Сообщается, что огонь перекинулся на здания в результате несанкционированного пала травы

ИСТОЧНИК KP.RU

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