2020-04-23T17:04:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, главные новости на 24 апреля

Мы собрали для вас самые важные новости о коронавирусе на 24 апреля
Екатерина РОМАНОВА
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Каждый день ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется. Добавляются города и территории на карту его распространения, кто-то выздоравливает, а кто-то - заболевает. На сегодня ясно одно: чтобы победить заразу, каждый должен нести ответственность за себя и окружающих.

Новые заболевшие

На 23 апреля в Кузбассе выявлено 76 случаев заболевания коронавирусом. В инфекционных стационарах находятся 64 человека. Одна из заболевших - 64-летняя жительница Краснобродского - 15 апреля скончалась от пневмонии, а посмертный тест показал, что у нее был коронавирус.

Среди заболевших - четверо несовершеннолетних. Двоим из них по 17 лет, одному - 11 лет, а самому младшему пациенту всего год.

Но есть и позитивные примеры: с момента выявления коронавируса и до сегодняшнего дня уже выздоровели и выписаны из больниц 11 человек.

Кроме того, на домашней изоляции, в медицинских учреждениях и в обсерваторах на 22 апреля находились 2381 человек.

Беглецы и слухи

На фоне распространения коронавируса в разных городах региона то и дело появляются слухи о заболевших и якобы умерших. Так, после того как врачи одной из междуреченских больниц сдали анализы на коронавирус, в сетях стали распространять сообщение, будто двое из них больны. О том, что оба врача здоровы - тесты показали отрицательный результат - официально сообщил глава города Владимир Чернов.

Также пришлось опровергать слухи о якобы заболевшем военном главе Юрги, Алексею Фомину. Оба мэра призвали горожан и кузбассовцев доверять только официальной информации.

А вот один из жителей Новокузнецкого района, видимо, не верит в вирус. Несмотря на то, что тест показал положительный результат и медики выдали ему предписания, мужчина сбежал и скрывался от них и от полиции. Сейчас известно об одном человеке, которого он заразил, - это его супруга.

Больше лабораторий

Для того чтобы максимально быстро диагностировать коронавирус, в регионе заработала еще одна лаборатория. Она находится на базе Центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Сейчас здесь выполняют до 100 тестов в сутки, но мощности могут быть увеличены. Кроме того, работают еще несколько лабораторий: две в Кемерове и две в Новокузнецке. В сутки выполняется до 800 анализов на коронавирус.

Только в маске!

Вслед за Междуреченском в Новокузнецке требуют от всех пассажиров автобусов надевать маски. К слову, мэр Сергей Кузнецов заявил о том, что в каждом автобусе теперь можно будет обработать руки антисептиком, а в ближайшее время маску можно будет получить у кондуктора. Бесплатно.

Требуют надевать маски в Мысках, Краснобродском, Белове и Беловском районе, Анжеро-Судженске и Яйском районе. Кстати, в Анжеро-Судженске для выявления нарушителей режима самоизоляции привлекается народная дружина.

Патрулируют дружинники и улицы города Кемерово. С 23 апреля их количество увеличивают, а время патрулирования продлевают.

Туман, туман…

Для дезинфекции помещений в Кузбассе разработали новую экономичную систему. Разработку на платформе НОЦ «Кузбасс» представила группа компаний «ВостЭКО и «Горный-ЦОТ». Для дезинфекции помещений планируют использовать искусственный туман, создаваемый системой пневмогидроорошения. Система позволит с определенной периодичностью распылять над рабочей зоной антисептик. Среди достоинств - отсутствие контакта человека с химией и скорость. Новая система позволит проводить обработку в шесть раз быстрее иных способов дезинфекции.

Первая партия установок будет готова в конце мая.

Чтобы изолировать…

Для того чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса, в Прокопьевске изолировали около 50 человек, живущих в 20 квартирах одной из многоэтажек. Как оказалось, именно здесь жила заболевшая коронавирусом женщина. Опасаясь, что она могла невольно кого-то заразить, изолировали весь подъезд.

А в распоряжении врачей новокузнецкой городской клинической больницы № 29 появился специальный бокс для перевозки больных коронавирусом. Он оснащен специальными перчатками для манипуляций, системой вентиляции и всем необходимым, чтобы перевозить больных и оказывать им необходимую помощь.

Новые территории на карте коронавируса

На карте распространения коронавируса в Кузбассе появляются новые города, где выявлено опасное заболевание. На 23 апреля коронавирус диагностировали в 14 городах и территориях региона.

Новокузнецк - 22 человека, двое выздоровели;

Кемерово - 15 человек, трое выздоровели;

Краснобродский - 14 человек, 1 умер;

Анжеро-Судженск - 5 человек;

Прокопьевский район - 4 человека;

Междуреченск - 3 человека;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - 2 человека;

Мариинский район - 2 человека;

Новокузнецкий район - 2 человека;

Мыски - 2 человека;

Тяжинский - 2 человека;

Топкинский муниципальный округ - 1 человек;

Прокопьевск - 1 человек;

Белово - 1 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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