2020-04-24T05:42:26+03:00
Общество

Живодеры в Кузбассе оторвали котенку лапы и расстреляли его

Маленькую кошечку спасают ветеринары и зоозащитники
Екатерина РОМАНОВА
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Живодеры в Кузбассе оторвали котенку лапы и расстреляли его. ФОТО: vk.com, Наталия БасаргинаЖиводеры в Кузбассе оторвали котенку лапы и расстреляли его. ФОТО: vk.com, Наталия Басаргина
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Котенка с оторванными лапами спасают зоозащитники и ветеринары в Кемерове. Миниатюрная кошечка стала жертвой живодеров, которые издевались над ней.

Маленького рыжего котенка случайно нашел студент из Кемерова по имени Евгений. Он обратился в социальных сетях к волонтерам с просьбой подсказать, можно ли помочь котенку и кто мог бы это сделать.

«Срочно нужна помощь! Нашли котенка без одной передней и задней лапки, не знаю кто это с ним сделал, люди или собаки», - написал юноша в сообщении.

Волонтеры тут же откликнулись и пришли на помощь. Оказалось, что кошечке около 4-5 месяцев, она довольно шустрая, в обиду себя не дает – даже имея всего две лапки! Врачи ветклиники взялись помочь малышки и стали готовить к операции – у кошечки начинался некроз, и ей нужно было удалять культи.

- Никто не знает, сколько она в таком состоянии находилась. У кошки часть хвостика отсутствует. Ветеринары предполагают, что это собаки лапы оторвали, но мое мнение, что это человек поиздевался, - пишет зоозащитник Наталья, взявшая под опеку котенка. - Если бы собаки подрали, то они не стали бы частично лапы откусывать.

Рентген показал, что в котенка стреляли. ФОТО: vk.com, Наталия Басаргина

Рентген показал, что в котенка стреляли. ФОТО: vk.com, Наталия Басаргина

Пострадали не только лапки

Прежде, чем проводить операцию, котенка вымыли, подлечили. Она довольно быстро освоилась, и вовсю пыталась «бегать» на двух лапах.

- Девочка настоящий борец! Посетили сегодня ветклинику, поставили уколы и капельницу, она упорно сопротивлялась и орала, что есть мочи, а значит силы есть и будем бороться дальше! – продолжает волонтер Наталья.

Перед операцией кошечке сделали рентген, и оказалось, что ее страдания намного больше, чем казалось на первый взгляд. Она не только лишилась двух лапок, но стала жертвой куда больших издевательств. На рентгене четко была видна пуля, застрявшая в животе котенка.

- Подтвердились мои подозрения, что лапы оторваны не собаками, а это дело рук нелюдей... – горько сообщает Наталья. - Все травмы старые.

Рыжая красотка пытается пережвигаться на двух лапах. ФОТО: vk.com, Наталия Басаргина

Рыжая красотка пытается пережвигаться на двух лапах. ФОТО: vk.com, Наталия Басаргина

Шанс на жизнь

Сейчас котенок находится в ветеринарной клинике на проспекте Октябрьском. Ей удалили культи. Малышке предстоит пройти реабилитацию, а примерно через два месяца врачи планирую стерилизовать кошечку и, возможно удалить пулю. Несмотря на тяжелое состояние, малышка отчаянно борется за жизнь и, судя по всему, не собирается сдавать. О новом доме пока речи не идет: нужно помочь кошачьему ребенку восстановиться. В планах – сделать кошке протезы, так как когда она подрастет, свои лапки вряд ли будут справляться с нагрузкой.

Пока же волонтеры просят держать кулачки за кошечку, а еще – придумать имя. Помочь котенку пройти реабилитацию и в будущем встать на четыре лапки можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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