Виртуальный культпоход: чем заняться на карантине в Кемерове

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в областной столице отменены все культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с численностью более 100 человек. Однако театры и музеи предложили горожанам альтернативу - виртуальные посещения. Теперь можно смотреть спектакли и посещать выставки, буквально не вставая с дивана, - «Комсомолка» составила для своих читателей культурную онлайн-программу.

Иисус Христос - суперзвезда

Смотрим всей семьей популярную рок-оперу.

Кемеровский музыкальный театр приглашает кемеровчан посмотреть балет на музыку рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда». В текущем репертуаре такой постановки уже нет, поэтому есть уникальная возможность оценить ее в режиме онлайн.

Написанная композитором Эндрю Ллойдом Веббером и либреттистом Тимом Райсом в 1970 году, год спустя рок-опера была поставлена на Бродвее и стала настоящей сенсацией нью-йоркского театрального сезона. Феерический успех опера имела и в Лондоне. Впоследствии она была экранизирована, а пластинки с ее записью разошлись невиданным тиражом. Российская премьера состоялась в феврале 1990 года на сцене ДК имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Родившийся из сочетания, казалось бы, несочетающихся жанров спектакль поражает силой воздействия - нередко молодые люди, посмотрев спектакль театра «Рок-опера», приходят в Церковь. По воспоминаниям, посмотрев премьеру спектакля, один священнослужитель в восхищении проговорил, обращаясь к артистам: «Мы не можем заставить молодежь прийти в церковь, но вы можете вернуть им Веру!». Пластика и лаконичность - вот основные средства, создающие напряженную ткань спектакля. Эта опера - о любви и предательстве, о противостоянии личности и толпы, о поиске ответов на вечные вопросы.

Посмотреть рок-оперу онлайн можно здесь >>

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Выставка «Мы родом из Кузбасса» посвящена 75-летию Победы. Фото: Кадр виртуального тура/www.youtube.com

Мы родом из Кузбасса

Знакомимся с картинами художников, посвященными родному краю.

Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова предлагает совершить виртуальную экскурсию по региональной выставке-конкурсу изобразительного искусства «Мы родом из Кузбасса», посвященной 75-летию Победы.

Выставка представляет современному зрителю лучшие произведения самобытных художников Кузбасса, участников изостудий, клубов и объединений по изобразительному искусству Кемеровской области в возрасте от 18 лет, темой которых стали воинский подвиг, патриотизм, любовь к Родине. Экскурсанты могут увидеть полотна художников-любителей в четырех разделах: «Кузбасс на рубеже веков», «Природные памятники и заповедные места земли Кузнецкой», «Кузбасс героический», «История в лицах».

Посетить виртуальную экскурсию - сюда >>

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Администрация Кемерова приглашает подробней познакомиться с историей родного города, посетив виртуальный музей. Фото: www.vm.kemerovo.ru

Кемерово: взгляд с другой стороны

Отправляемся в виртуальную экскурсию по областной столице.

Администрация Кемерова приглашает подробней познакомиться с историей родного города, посетив виртуальный музей.

Интернет-ресурс собирает воедино фрагменты истории Кемерова, хранящиеся в семейных архивах, накопленные на предприятиях, в школьных музеях, а также в памяти людей, ставших свидетелями становления города. Хронограф запечатлел все самые важные события от первого упоминания о заимке Щеглова в 1697 году до наших дней.

Открыв вкладку «Объекты», можно узнать все о самых интересных местах города. Здесь собрана информация о музеях, памятниках и объектах городской среды. Для удобства поиска на сайте предусмотрена интерактивная карта. Коллекция музея содержит предметы фондов музеев предприятий: «Азот», «Кемеровский механический завод, «Кемеровохлеб», «Химпром». Есть старые фотографии из истории здравоохранения города, предметы археологической выставки «От стоянок к городу».

В разделе «Коллекция» виртуального музея Кемерова размещено более 500 экспонатов. Это материалы из личных архивов известных горожан, рукописи, раритетные снимки. Здесь имеются персональные документы Владимира Михайлова, Галины Завадской, Владимира Мартемьянова, Михаила Подгорбунского, Геннадия Юрова, Александра Береснева, Алексея Леонова и других известных кемеровчан.

Раздел «Жизнь города» рассказывает об истории промышленности, культуры, образования, спорта, здравоохранения, архитектуры, об учреждениях и отдельных направлениях отраслей.

Кроме того, все, у кого есть интересные материалы и фотографии по истории города, семьи, предприятия или учреждения, могут сами предложить их в музей.

Виртуальный музей города Кемерово - посетить >>

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Не знаете, чем занять ребенка дома? Предлагаем вам отличное решение - мастер-класс по рисованию мыльными пузырями. Фото: Кадр с мастер-класса/www.youtube.com

Раз пузырь, два пузырь

Рисуем картину в необычной технике.

Не знаете, чем занять ребенка дома? Предлагаем вам отличное решение - мастер-класс по рисованию мыльными пузырями - это один из вариантов проведения досуга, который представляет Кузбасский центр искусств в рамках проекта «ЖизньART». Мастер-класс в режиме онлайн проведет художница Ксения Дудкина.

Мыльные пузыри - известная детская забава. Хрупкие, прозрачные, они красиво переливаются разными цветами радуги и создают ощущение праздника. А интересная техника рисования с помощью пузырей порадует и взрослых, и детей. Поэтому рисуйте всей семьей и развивайте свои творческие способности и пространственное мышление!

Для мастер-класса вам понадобятся жидкое мыло или шампунь, акварель, гуашь или пищевые красители, кисточка, трубочка для коктейля и плотная бумага.

Посмотреть мастер-класс по рисованию мыльными пузырями можно здесь >>

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Кемеровский областной театр драмы приглашает в режиме онлайн посмотреть спектакль «Наш класс». Фото: Кадр спектакля/ www.youtube.com

Сегодня друзья, завтра - враги

Разбираемся в тонкостях человеческой натуры.

Кемеровский областной театр драмы приглашает в режиме онлайн посмотреть спектакль «Наш класс».

В одной из польских школ маленького городка Едвабн в конце 1920-х годов вместе учатся, играют и крепко дружат дети из еврейских и польских семей. Потом приходит Красная армия, а вместе с ней идеология и как следствие - разделение на своих и чужих. До этого никому в голову не приходило выяснять национальную принадлежность друг друга. А когда фашисты поделили людей на «высшую» и «низшую» расы, вчерашние одноклассники вмиг обернулись кто палачом, кто жертвой.

Пьеса польского драматурга Тадеуша Слободзянека, основанная на историях его родителей, пожалуй, одна из самых знаменитых современных драм о механизме утраты человеческого облика. В какой момент рождается ненависть? Когда бабочка взмахнула крыльями и трагедия стала неотвратима? Как завертелись жернова истории, смяв десятерых героев пьесы, а вместе с ними миллионы людей в середине прошлого века? Ответы на эти вопросы будем искать вместе с исполнителями пьесы.

Посмотреть онлайн-спектакль можно здесь >>