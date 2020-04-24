Виртуальный культпоход: куда сходить в Новокузнецке не выходя из дома

Сегодня наш виртуальный культпоход будет не вполне обычным. Мы будем говорить о звездах - самых разных. Среди них - путеводная звезда людей верующих. А еще звезды театрального мира - те самые, которые выступали на сцене Новокузнецкого драмтеатра. Увидим и тех, кого в современном мире обязательно бы назвали звездами, а много десятилетий назад их образы увековечили в памятниках: поэты, писатели, полководцы, простые солдаты, шахтеры… И, конечно же, мы отправимся к настоящих звездам. Точнее, к спутникам планет нашей Солнечной системы. А чтобы они сияли ярче, ими займутся два героя сказки - Ежик и Медвежонок.

«Кузбасс православный» в виртуальном пространстве

Путешествуем по всем храмам города за три минуты.

Карантин оказался тем самым временем, когда за три минуты можно побывать на выставке, о которой много слышал, но так и не удосужился сходить. Открывать для себя новые пространства, узнавать новые имена - как оказалось, для этого не нужно даже выходить из дома!

Так, например, «ДК «Комсомолец» приглашает горожан побывать на виртуальной художественной передвижной выставке «Кузбасс православный», которая посвящена 300-летию Кузбасса. 26 произведений, выполненных в разных стилях и направлениях художественного искусства, объединяет самое главное - все они рассказывают о церквях, соборах, часовнях Новокузнецка. И каждая картина, словно ниточкой, связывает прошлое, настоящее и будущее истории города.

В каждой картине - свои мысли о светлом, вечном, духовном, близком каждому из нас.

На выставке представлено 26 произведений шести художников регионального объединения свободных художников «Сибирские просторы»: Ирины Зинатуллиной, Натальи Саломыкиной, Владимира Тараканова, Владимира Панина, Виктора Гарипова и Бориса Губарева.

Посетить виртуальную выставку можно здесь >>

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Экскурсия покажет, где в городе находятся интересные и необычные памятники, в чью честь они воздвигнуты.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Памятники Новокузнецка

Отправляемся в виртуальную экскурсию по городу.

«Встретимся у памятника» - каждому из нас доводилось слышать эти слова. Кому-то - чаще, кому-то - реже. И все-таки памятники нередко становятся той самой точкой на карте, на которые ориентируются влюбленные, друзья, просто знакомые или малознакомые друг с другом люди. Но если, назначая встречу «у Маяковского» или «у Кутузова», каждый знает, какой вклад в историю внесли эти люди, то о некоторых памятниках горожане в большинстве своем знают не так много. Что ж, пришло время восполнить пробелы!

Итак, отправляемся на виртуальную экскурсию и узнаем, где в городе находятся интересные и необычные памятники, в чью честь они воздвигнуты. Возможно, вам захочется узнать немного больше о них. И тогда, страничку за страничкой, вы откроете для себя историю Новокузнецка.

Отправляемся на виртуальную экскурсию по городу - сюда >>

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Новокузнецкий драматический театр приглашает на виртуальную экскурсию.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Сколько лет самому старому костюму драмтеатра?

Открываем для себя историю театра.

Театр, как известно, начинается с вешалки, а потом уже идет сцена, партер и амфитеатр, рампы свет и харизма актеров, зашкаливающие эмоции и рукоплескания. Но есть в любом театре и мир закулисья - тот самый, куда в обычное время пускают нечасто. Однако сейчас, во время карантина и самоизоляции, у каждого из нас появилась уникальная возможность побывать там.

Впрочем, прежде, чем заглянуть за кулисы, побываем в музее театра - для этого даже не нужно за кулисы заглядывать! А до того как вы отправитесь на виртуальную экскурсию, сообщим вам несколько фактов.

Знаете ли вы, что идейным вдохновителем открытия музея стала Светлана Бондаревская, чье имя неразрывно связано с Новокузнецким драматическим театром. И они - Светлана Эдуардовна и Театр - все-все знают друг о друге.

Среди экспонатов музея - костюм 1938 года, подаренный Новокузнецкому драмтеатру Александрийским театром Санкт-Петербурга. А вот для какого спектакля - вы узнаете на экскурсии.

Есть среди экспонатов театральные макеты, в которых выстраивались театральные декорации будущих спектаклей. И ответ на вопрос, строят ли сегодня такие макеты, вы узнаете на экскурсии!

Посетить виртуальную экскурсию по театру можно здесь >>

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Спутники планет Солнечной системы с давних времен вызывали живой интерес у астрономов.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Приоткрываем тайны спутников

Какими они бывают? И у кого?

У каждого есть спутник. Это может быть супруг или супруга, верный друг, близкий по духу человек… Но есть спутники, которые сопровождают не людей, а целые планеты. Вот, например, Луна. Говоря строгим научным языком, это естественный спутник, космическое тело, которое вращается вокруг планеты Земля. Как она появилась? Какие версии существуют на этот счет?

У планет нашей Солнечной системы немало спутников. У некоторых они такие, что можно даже в обычный бинокль их разглядеть! А есть спутники-скромняги, которые не желают показываться каждому. Некоторые из этих спутников - это уникальный, не похожий на других, загадочный мир.

Спутники планет Солнечной системы с давних времен вызывали живой интерес у астрономов. По сегодняшний день ученые занимаются их изучением. Но что же представляют собой эти космические объекты? Давайте разберемся вместе с Новокузнецким планетарием имени Альберта Федорова.

Отправляемся в Новокузнецкий планетарий >>

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Вместе с великолепной рассказчицей вы побываете в лесу вслед за Ежиком и Медвежонком. ФОТО: Кадр видео театра кукол «Сказ

Как Ежик и Медвежонок протирали звезды

Слушаем сказки и удивляемся.

Если поздно вечером посмотреть на небо, обязательно увидите звезды. Иногда они сияют ярко-ярко, а иногда совсем тусклые. А знаете почему? Потому что их просто забыли протереть - вот и не светят в полную силу.

Такую сказку - как Ежик и Медвежонок протирали звезды - написал прекрасный писатель Сергей Козлов. По его циклу сказок даже мультфильмы сняты! А сегодня мы предлагаем не мультик посмотреть, а послушать сказку. Причем в исполнении артистки Новокузнецкого театра кукол «Сказ» Марии Вельдяскиной. Вместе с великолепной рассказчицей вы побываете в лесу, вслед за Ежиком или Медвежонком взберетесь на высокую лестницу и аккуратненько, тряпочкой, протрете сначала одну звезду, потому другую - чтобы сияли ярче на ночном небосклоне!

Послушать сказку можно здесь >>