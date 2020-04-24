На стройке президентского кадетского училища в Кемерове произошел пожар

Утром 24 апреля Ленинский район Кемерова заволокло дымом. Пожар произошел на территории президентского кадетского училища.

На место ЧП выехал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который взял ситуацию под свой контроль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/775155" frameborder="0"></iframe> На тушение пожара в кадетском училище в Кемерове выезжало 7 пожраных подразделений.Видео: Максим ГРИГОРЬЕВ

Пожарные приехали на место уже через восемь минут. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Кемеровской области, на место прибыли семь пожарных расчетов.

- Возгорание произошло на кровле верхнего этажа при строительстве нового общежития на территории кадетского училища. По предварительным данным, в электрической времянке случилось короткое замыкание, из-за чего и начался пожар, - сообщил Сергей Цивилев. - Никаких финансовых потерь и задержек в строительстве не будет. Все сработали очень четко.

Общая площадь возгорания кровли составила около 100 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/775154" frameborder="0"></iframe> В Кемерове загорелось кадетское училище: пожар ликвидирован.Полина ПРИЛУЦКАЯ

Президентское кадетское училище в Кемерове открылось в 2019 годуФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Напомним, что президентское кадетское училище открылось в Кемерове 1 сентября 2019 года. К этой дате был построен учебно-административный корпус с актовым залом и библиотекой, столовая на 900 мест, плац для построения кадетов, спальный корпус на 360 мест, медицинский пункт с 25 стационарными местами, крытый спортивный комплекс, 10 открытых спортплощадок, стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами на 900 мест, полоса препятствий. К обучению приступили 360 кадетов. Сейчас строится вторая очередь кадетского училища.