Иван Клеймёнов: «Энергетикам помогает «профессиональный иммунитет» к чрезвычайным ситуациям»

Как подготовить электросетевой комплекс к осенне-зимнему периоду, сохранив по максимуму комфортные условия для потребителей? Как защитить производственный персонал и обеспечить надежность электроснабжения важных социальных и инфраструктурных объектов региона? Что такое «профессиональный иммунитет» и как он помогает энергетикам адаптироваться к новым условиям - на эти и другие вопросы нашего корреспондента в режиме видеосвязи ответил заместитель генерального директора – директор Кузбасского филиала Россети Сибирь Иван Клеймёнов.

- Иван Петрович, в ходе нашей беседы Вы несколько раз акцентировали внимание на том, что в приоритете у сотрудников Кузбасского филиала «Россети Сибирь» сейчас бесперебойное электроснабжение учреждений здравоохранения и социальных объектов. Каким образом вам удается реализовать этот процесс?

- Еще в конце марта, когда ситуация с пандемией только начинала развиваться в Кузбассе, мы своевременно усилили контроль электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов Кемеровской области. Сейчас в зоне ответственности филиала около 50 медицинских учреждений. При необходимости эти объекты «безболезненно» будут переведены на дизельные источники питания. Помимо этого мы регулярно проводим анализ надежности схем электроснабжения, внеплановые осмотры сетей, чтобы своевременно отреагировать на любое технологическое нарушение. В настоящее время в работе более 20 договоров на технологическое присоединение фельдшерско-акушерских пунктов, которые строятся в населенных пунктах Гурьевского, Мариинского, Тяжинского, Тисульского, Яйского и Новокузнецкого муниципальных районов. Их подключению к сетям уделяем особое внимание.

- Кто сейчас в вашей компании остался на своих рабочих места, сколько сотрудников трудятся дистанционно и как эта вынужденная мера сказывается на деятельности электросетевой инфраструктуры в целом?

- Оперативный персонал приступает к своим обязанностям в полном составе. Каждый день трудовую вахту несут почти 1800 энергетиков. Я благодарен коллективу, каждому сотруднику за то, что в таких непростых условиях они на передовой и качественно выполняют свои обязанности. Делают все, что от них зависит, чтобы обеспечить стабильную работу сетевого комплекса сейчас и подготовиться к предстоящей зиме. 123 оперативных, ремонтных и мобильных аварийно-восстановительных бригады готовы приступить к работе в случае необходимости. В постоянной готовности 354 единицы спецтехники и 80 резервных источников снабжения электроэнергией. Все бригады в полной мере обеспечены медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. Еще один наш специальный «отряд» – это инспекторы и электромонтеры по обслуживанию приборов учета. Они в авангарде работы с жителями. Здесь тоже необходимо все продумывать, чтобы обезопасить персонал, максимально сократив риски. При этом большинство офисных сотрудников – порядка 90 % - переведено на дистанционную работу. «Золотое поколение» энергетиков категории «65+» в целях безопасности тоже трудятся удаленно с сохранением действующих условий оплаты труда. Главная задача компании – сохранить высокие показатели надежности электроснабжения и качества предоставляемых услуг, минимизировать риски заражения как своих сотрудников, их родных и близких, так и потребителей. И мы с этой задачей, на мой взгляд, справляемся неплохо.

Допуск бригады Кемеровского РЭС. Фото: пресс-служба Россети Сибирь

- «Готовь сани летом» - пословица как нельзя лучше характеризует подготовку электросетевого комплекса к сложным условиям суровой сибирской зимы. Все плановые работы по обеспечению надежности электроснабжения энергетики обычно выполняют весной-летом. Сейчас этот процесс «притормаживается» или подготовка к ОЗП, несмотря на сложившуюся ситуацию, проходит в полном объеме?

- Скажу честно, подготовка электросетевого комплекса к зиме в сложный период пандемии, когда многие кузбассовцы находятся дома и как никогда нуждаются в электроэнергии – для меня «Ахиллесова пята». С одной стороны, мы все отчетливо понимаем: зима со всеми её максимумами придет в Кузбасс без скидок на пандемию. С энергетиков никто не снимает задачи в срок реализовать весь запланированный комплекс мер по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей предстоящей зимой. С другой стороны, почти все работы в электроустановках технологически невозможно выполнять без отключений электричества. А отсутствие света именно сейчас, когда большинство находятся дома, будет ощущаться наиболее остро. Мы прервались на неделю, вместе со всей страной. Однако дальше откладывать работы невозможно: это грозит сбоем графика, и тогда сети окажутся не готовы к холодам. Поэтому я хочу попросить кузбассовцев с пониманием относиться к работе энергетиков. Мы максимально скорректировали графики, чтобы минимизировать неудобства. Везде, где возможно, используем резервные источники электроснабжения. Загодя предупреждаем потребителей, чтобы они успели подготовиться к отключению по возможности. В постоянном контакте с региональным штабом по противодействию распространению коронавируса и дисциплинированно выполняем все требования и рекомендации.

- Иван Петрович, а Вы сами с вашим режимом работы соблюдаете меры профилактики?

- Конечно! Все вопросы по работе стараюсь решать в дистанционном режиме. А чтобы поддержать иммунитет, делаю зарядку по утрам, она бодрит лучше самого крепкого кофе. Мне кажется, что наша профессия сама по себе закаляет и дисциплинирует. Я уверен, коллеги знают, о чем я говорю. С годами у энергетика появляется «профессиональный иммунитет» к чрезвычайным ситуациям, он помогает многое преодолеть в жизни.