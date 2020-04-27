Виртуальная реальность: «Стройсервис» проведет первый онлайн-корпоратив в Кузбассе

АО «Стройсервис» 27 апреля исполняется 26 лет, и отмечать этот праздник для сотрудников всегда было доброй традицией. В условиях режима повышенной готовности компания не стала лишать коллектив удовольствия пообщаться и хорошо провести время, но организует праздник в новом формате, который отвечает требованиям безопасности. Впервые в Кузбассе АО «Стройсервис» организует онлайн-корпоратив в Instagram!

Компания АО "Стройсервис" отметит свой день рождения в онлайн-формате. Фото: Матвей Сидоров

В течение всего праздничного дня Instagram будет наполняться поздравлениями. Сотрудники и друзья компании, соблюдая все меры предосторожности в условиях режима повышенной готовности – кто на «удаленке», кто на рабочих местах непрерывных производств, будут выкладывать в своих аккаунтах праздничные посты и видеопоздравления с хештегом #стройсервис26. Потом все они будут собраны вместе в аккаунте компании в Instagram @stroyservis_group.

Напомним, что сегодня АО «Стройсервис» является одной из крупнейших угледобывающих компаний России. Она объединяет предприятия по добыче и обогащению угля, выпуску кокса, сбыту продукции на российском рынке и на экспорт. На предприятиях компании работает 12 тысяч человек.

На свое 25-летие в 2019 году компания подарила кузбассовцам запоминающийся рок-фестиваль "Герои мирового рока". Фото: Матвей Сидоров

В прошлом году компания отмечала 25-летний юбилей и сделала это так, что запомнили все кузбассовцы. Жителям области АО «Стройсервис» подарило гастроли московского театра Et Cetera, а также международный рок-фестиваль «Герои мирового рока». В 2020 году праздник развернется на просторах кузбасского Instagram.

Присоединяйтесь!

#стройсервис26

@stroyservis_group