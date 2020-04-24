В Кузбассе на шахте «Распадская» произошел пожар

На шахте «Распадская» в Кузбассе, которая считается одним из крупнейших угледобывающих предприятий в стране, в ночь на пятницу, 24 апреля произошел пожар. В этот момент под землей находилось 167 человек.

Сигнал о подземном пожаре поступил спасателям в 4.55. Само возгорание находилось на глубине 400 метров в тупиковом забое вентиляционного штрека.

-В шахте находилось 167 человек, из них 154 человека были оперативно выведены на поверхность, 13 остались на местах для поддержания жизнеобеспечения шахты, - рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В 7.08 пожар был ликвидирован, площадь возгорания составила 13 квадратных метров. Пострадавших нет.

Предварительной причиной инцидента называется возгорание кабеля проходческого комбайна. Сейчас все работы на шахте временно приостановлены. В обстоятельствах произошедшего будет разбираться специально созданная комиссия.

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