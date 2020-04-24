Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 апреля

За ситуацией с коронавирусом пристально следят все жители региона мы собрали самые главные и актуальные новости на 25 апреля.

О заболевших и изолированных

Как сообщают в оперативном штабе области, на 11.00 25 апреля в Кузбассе выявлено 82 случая заболевания коронавирусом. В инфекционных стационарах находятся 70 человек. Одна из заболевших - 64-летняя жительница Краснобродского - 15 апреля скончалась от пневмонии - посмертный тест показал, что у нее был коронавирус. С момента выявления коронавируса и по настоящий момент выписаны из больниц 11 человек – результаты анализов показали, что они полностью здоровы.

Кроме того, на домашней изоляции, в медицинских учреждениях и в обсерваторах находится 2251 человек.

Кто болеет чаще

Оперативный штаб представил статистику о возрасте заболевших коронавирусом в Кузбассе. Больше всего заболевших в возрасте от 46 до 60 лет - 26 человек; в возрасте от 31 года до 45 лет - 22 человека, заболевших старше 60 лет насчитывается 19 человек. Также заболели 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет и 5 человек в возрасте от 1 года до 17 лет. Заболевших среди детей младше года нет.

Из первых уст

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) открыл серю бесед с губернаторами регионов о борьбе с коронавирусом. Первым гостей стал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В прямом эфире он рассказал про подготовку к 9 мая в регионе в условиях сложившейся ситуации, увеличение коечного фонда для заболевших, пропускном режиме в регионе и закрытии инфекционной больницы в Новокузнецке.

О тех, кому дома не сидится

В Мариинске местный житель, 8 апреля вернувшийся из Москвы и обязанный находиться 14 дней дома, сразу дважды нарушал режим самоизоляции. Оба раза его ловила полицейские и в качестве оправдания слышали про необходимость сходить за сигаретами. Суд назначил нарушителю штраф в размере 30 тысяч рублей.

А вот в Кемерове желающих прогуляться по всеми любимым местам – Набережной Томи и озеру Красному огорчили. Эти зоны отдыха закрыты.

Новые территории на карте коронавируса

На карте распространения коронавируса в Кузбассе появляются новые города, где выявлено опасное заболевание. На 25 апреля коронавирус диагностировали в 14 городах и территориях региона. Сейчас карта выглядит следующим образом:

Новокузнецк - 24 человека, двое выздоровели;

Кемерово - 15 человек, трое выздоровели;

Краснобродский - 16 человек, 1 умер;

Анжеро-Судженск - 7 человек;

Прокопьевский район - 4 человека;

Междуреченск - 3 человека;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - 2 человека;

Мариинский район - 2 человека;

Новокузнецкий район - 2 человека;

Мыски - 2 человека;

Тяжинский - 2 человека;

Топкинский муниципальный округ - 1 человек;

Прокопьевск - 1 человек;

Белово - 1 человек.

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