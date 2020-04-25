«Если эта штука присоединилась к тебе, то практически ничто не поможет»: кузбассовец с коронавирусом рассказал о своем заболевании

Один из тех, кто находится под наблюдением врачей, рассказал другим жителям области, что значит – заболеть коронавирусом. Такого никому не пожелаешь.

Александр Башкиров, который сейчас лечится в инфекционной больнице №8 в областном центре, сам не знает, как ему удалось заразиться. Возможно, это произошло во время поездки в Анжеро-Судженск, хоть там и проводились санитарно-гигиенические мероприятия. Может в подъезде дома, может во время с коллегами на работе. Вечером он почувствовал себя плохо, стало зябко – до 37 градусов поднялась температура, стало знобить, выпил таблетку. Потом стало 37,5, увидел, что не справляет, и тогда вызвал врачей. Медики приехали, увидели, что заболела и жена Александра. А когда подтвердился коронавирус, то на скорой помощи увезли в Кемерово.

— Пять дней нахожусь в реанимации, в инфекционной больнице № 8 и, что такое коронавирус, почувствовал на себе. Абсолютно не имеет значения, какого ты веса, роста, сколько у тебя денег, вообще мужчина ты или женщина, если к тебе эта штука присоединилась, то тебе практически ничего не поможет, только врачи и поддержка близких. Все. Это очень тяжелая болезнь, с которой сам не справишься. Если у кого-то есть мнение, что он обхитрит ее и каким-то образом сможет ее обойти – то ничего такого не будет. Берегите себя, ребята и сидите дома, не лазите нигде, - с трудом с больничной койки проговорил мужчина.

Он отметил, что зря в серьезность заболевания никто не верить и, наверное, это сказывается циничность россиян: пока на себе не попробуем, будем все ставить под сомнение. «Он есть, он существует. Зараза может выскочить в любом месте»! – отметил Александр. Его жене сейчас уже лучше, но лечиться все равно очень тяжело, по его словам. «Видеть таблетки в таких количествах уже невозможно, а приходится, других путей выздороветь нет».