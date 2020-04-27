2020-04-27T10:22:17+03:00
Общество

Жара, грозы и ветер: синоптики рассказали о погоде в конце апреля в Кузбассе

К началу мая дожди пройдут и ветер стихнет
Екатерина РОМАНОВА
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Жара, грозы и ветер: синоптики рассказали о погоде в конце апреля в КузбассеЖара, грозы и ветер: синоптики рассказали о погоде в конце апреля в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Последние дни апреля в Кузбассе отметятся нестабильной погодой: по ночам столбики термометров будут опускаться до нулевых отметок, а днем ожидаются грозы и жара. Но какой бы ни была погода, для здоровья будет лучше оставаться дома.

В ночь на вторник, 28 апреля, будет прохладно. На большей части Кузбасса температура воздуха будет держаться в пределах +2…+7 градусов. Однако местами возможно понижение до -3. День ожидается ясный и теплый. Воздух прогреется до +17…+22 градусов, а местами и до +27. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метра в секунду, местами – до 13.

В среду, 29 апреля, ночью синоптики прогнозируют +9…+14 градусов, местами – от одного до шести градусов тепла. Восточный ветер местами будет достигать 12 метров в секунду, а днем он сменит направление на юго-западное и усилится до 13-18, а местами и до 23 метров в секунду. Ожидаются небольшие дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +25…+30 градусов, однако в некоторых территориях уличные термометры покажут не более +19…+24 градусов.

Последняя апрельская ночь – на четверг, 30 апреля – будет на пару градусов прохладнее предыдущей, однако температура воздуха не опустится ниже ноля. Скорость западного ветра ночью может достигать 18 метров в секунду, но уже днем он стихнет до 5-10 метров в секунду. и лишь местами будет более ветрено – до 14 метров в секунду. также местами пройдут небольшие дожди и прогремят грозы. Дневная температура воздуха составит +19… +24 градуса.

Первомай встретит нас прохладой: ночью в пятницу столбики термометров опустятся до -2…+3 градусов. Днем будет теплее - +13…+18, а местами и до +23 градусов. Тихий юго-западный ветер лишь местами будет усиливаться до 14 метров в секунду. А вот существенных осадков в первый день мая не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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