Россельхозбанк запустил программу кредитования бизнеса на выплату заработной платы под 0 процентов

Банком приняты решения о финансировании по заявкам компаний и начаты выдачи кредитов. Одним из первых заемщиков, получивших беспроцентный кредит, стал санаторий «Машук», расположенный в Ставропольском крае в Пятигорске.

Санаторий «Машук» основан еще в 1958 году на базе санатория № 30 имени М.И. Калинина. Он находится в экологически чистом районе под названием Кавказские Минеральные Воды на северо-западе горы Машук. Регион имеет особый федеральный статус. Сегодня санаторий - это новый современный семиэтажный спальный корпус в живописном лесном массиве, имеющий собственную лечебную базу и коллектив квалифицированных узкоспециализированных врачей.

«Программа кредитования бизнеса под 0 процентов для зарплаты сотрудников имеет первостепенную важность для общества. Она позволяет эффективно поддерживать непрерывность экономических процессов и сохранять рабочие места, способствуя нормализации ситуации и социальной стабильности. Эта мера защищает бизнес, пострадавший от коронавируса, и тех, кто в нем занят. Я рад, что мы продолжили наше многолетнее сотрудничество и оказали поддержку старейшему санаторию. Безусловно, от такого шага выиграет не только бизнес, но и многочисленные туристы, которые, как и прежде, смогут по достоинству оценить гостеприимство и красоту Ставропольского края», - подчеркнул заместитель Председателя Правления Банка Максим Любомудров.

«Отрасль санаторно-курортного лечения в России уникальна, поэтому в складывающейся ситуации значимость каждой здравницы для страны выросла. Мы высоко ценим наше совместное партнерство с Россельхозбанком и благодарны за своевременно оказанную финансовую поддержку. Беспроцентный кредит позволит нам покрыть существенную часть расходов на зарплату персонала, и тем самым сохранить сплоченный, дружный коллектив санатория», — отметила Генеральный директор санатория Татьяна Чумакова.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.