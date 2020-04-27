«График вакцинации детей нарушать нельзя»: Сергей Цивилев обсудил со своим заместителем ситуацию с коронавирусом в регионе

О вакцинации детей и поездках на дачи

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел рабочую встречу с заместителем по социальным вопросам Алексеем Цигельником. Глава региона отметил, что меры по противодействию распространению коронавируса не должны мешать важным для жителей процессам, таким, например, как вакцинация детей и поездки на дачу.

Как сообщил губернатору Алексей Цигельник, новые случаи заболевания коронавирусом в последние дни выявлены у кузбассовцев, которые приехали из центральной части страны и из соседних регионов, а также у тех, кто находился с ними в контакте. Поэтому сейчас важно выявлять очаги – то есть, выявлять контактных людей и их окружение. В выходные в регионе разово был выявлен 21 случай заболевания – это рекордный скачок за все время пандемии. Из заболевших 90 процентов – те, кто находились в контакте с заболевшими ранее и были под наблюдением в самоизоляции, в обсерваторах или в больницах.

-Меры по предотвращению распространения нового вируса были разумными и достаточными. Ситуация не должна повлиять на экономику региона, - подчеркнул губернатор. - Также надо возобновить другую важную работу. Так, в связи с распространением коронавируса была приостановлена вакцинация детей. К этому вопросу надо вернуться, принять объективное решение. График вакцинации детей нарушать нельзя. Важно также подготовиться к дачному периоду.

Сергей Цивилев отметил, что для дачников следует проработать маршруты перевозки к участкам и составить графики так, чтобы избежать массового скопления людей. Помимо этого, необходимо организовать на местах продажу продуктов питания, инвентаря. «Главам поручено обеспечить работу водо- и электроснабжения, чтобы люди могли находится на дачах без лишнего возвращения в город», – подчеркнул губернатор.

Число лабораторий вырастет

Работа по предотвращению распространения заболевания сейчас идет в области по нескольким направлениям, сообщил Алексей Цигельник. За счет открытия новых лабораторий и организации работы нескольких смен увеличилось число исследований – за месяц в 10 раз.

-Но мы понимаем, что этого недостаточно. Наша задача – продолжать дальнейшее диагностирование контактных лих с заболевшими, членов коллективов, медработников, которые контактируют с заболевшими. Для этого прорабатывается вопрос о запуске дополнительных лабораторий, а также о введении тестовых систем, которые позволят нам достигнуть 2000 исследований в сутки – удвоить количество исследований, – отметил Цигельник.

Для безопасности пациентов разделят

Еще один актуальный вопрос, решение которого может сдержать распространение коронавируса – выстраивание грамотной логистики пациентов. Алексей Цигельник сообщил, что в регионе запланировано открытие временных мест предварительных осмотров перед приемными отделениями больниц, чтобы разделить поток на «опасных» пациентов, которые могут быть потенциальными носителями вируса, и «неопасных». Это будут временные конструкции на теплое время года. Также рассматривается вопрос создания медицинских бригад, которые будут выезжать к больным на дом для диагностики и определения дальнейших действий. Это должно исключить самостоятельного обращения больного в поликлинику и контактов с другими людьми.

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