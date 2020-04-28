«Один заболевший заразит 406»: кузбасские медики объяснили, как спастись от коронавируса

В Кузбассе каждый день появляются новые случаи заболевания коронавирусом. Более того, уже зафиксированы два случая смерти пациентов от этой инфекции. Что может сдержать рост числа заболевших, а что – спровоцировать, рассказала главный эпидемиолог Кузбасса Елена Брусина.

На утро 28 апреля в Кузбассе выявлено 114 случаев заболевания коронавирусом, при этом три случая – новые. Специалисты отмечают: если раньше случаи заболевания было завозными, то сейчас среди тех, у кого диагностировали коронавирус, все больше контактировавших с заболевшими. То есть, инфекция распространяется уже внутри Кузбасса. Одной из самых эффективных мер профилактики Главный областной специалист госпитальный эпидемиолог Министерства здравоохранения Кузбасса, заведующая кафедрой эпидемиологии КемГМУ, доктор медицинских наук, профессор Елена Брусина считает ограничение социальных контактов. Именно самоизоляция может сдержать рост числа заболевших. Как же происходит заражение?

- Передача вируса происходит через аэрозоль, образующийся при разговоре, кашле, чихании. Крупные капли, содержащие вирус, оседают на поверхности, где возбудитель способен сохраняться до пяти суток. Наиболее опасные частицы размером менее пяти микрометров (или 1/200 миллиметра) способны достаточно долго оставаться во взвешенном состоянии в воздушной среде. Эти частицы проникают глубоко в дыхательные пути к альвеолам, вызывают инфекционный процесс. Человек представляет опасность и в инкубационном периоде, когда никаких проявлений инфекции нет, - отметила Елена Брусина.

То есть, под ударом оказывается каждый человек, оказавшийся неподалеку от заболевшего. Защитить его в таких случаях могут лишь медицинские маски и самоизоляция.

Елена Брусина приводит такие цифры: заболевший коронавирусом человек, продолжающий жить как обычно, за месяц заразит 406 человек. Однако если он максимально сократит свои контакты, от него заболеют не более трех человек

- Ограничение контактов снижает риск заболеть как минимум в 130 раз. Электронный пропуск – техническое решение, позволяющее обеспечить необходимый для эффективных противоэпидемических мер уровень изоляции, - отметила Елена Брусина.

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