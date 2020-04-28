Сергей Цивилев пообещал поддержку резидентам Кузбасского технопарка, работающим над технологиями борьбы с COVID-19

Губернатор Сергей Цивилев пообещал поддержать резидентов Кузбасского технопарка, которые внедряют новые технологии борьбы с коронавирусной инфекцией. Один из таких проектов уже презентован главе региона.

Группа компаний «ВостЭКО и «Горный-ЦОТ» представила губернатору действующий прототип системы дезинфекции офисных помещений с помощью искусственного тумана.

Аппарат, которые создали разработчики, позволяет проводить дезинфекцию офисных помещений площадью до 50 квадратных метров. При этом система в несколько раз дешевле зарубежных аналогов. Минимальная стоимость аппарата для дезинфекции офисов французского производства составляет 125 тысяч рублей, стоимость аппаратов ГК «ВостЭКО и «Горный-ЦОТ» в свою очередь не будет превышать 50 тысяч рублей.

-Предприятия Кузбасского технопарка активно включились в разработку технических средств для борьбы с коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе был готов действующий макет аппарата, сегодня уже собран предсерийный прототип. Нужно как можно быстрее наладить серийный выпуск этих приборов, оказать разработчикам всю необходимую помощь, в том числе и финансовую, - отметил Сергей Цивилев.

К этой работе губернатор поручил подключиться министерству промышленности области.

У представленной системы есть ряд неоспоримых преимуществ. Она позволяет распылять антисептики в кабинете с заданной периодичностью и точным объемом. Как следствие, выходит экономия дезинфицирующих средств, а также можно точно рассчитать их концентрацию и периодичность воздействия. По подсчетам специалистов компаний, дезинфекция с помощью искусственного тумана в шесть раз быстрее ручной обработки, а автоматическое распыление тумана позволяет избежать прямого контакта человека с химическими веществами. Для удобства оборудование может выпускаться в двух видах – мобильном и стационарном.

-После включения система сначала уведомляет присутствующих о ближайшем распылении и необходимости покинуть помещение на время распыления. Потом установка выпускает дезсредства. Важно, что наша разработка позволяет регулировать объем распыления в зависимости от площади помещения, а также может работать практически на любых дезинфицирующих средствах в отличие от зарубежных аналогов. Так, китайские ученые разработали подобную установку, которая может распылять только определенные средства и при этом имеет более высокую стоимость, – рассказал исполнительный директор ГК «ВостЭКО – Горный ЦОТ» Ярослав Ворошилов.