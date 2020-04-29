2020-04-29T13:20:06+03:00
Общество

Кемеровский хирург принял участие в операции младенца в утробе матери

Малыш весил всего 600 граммов
Мария КОЛОСОВА
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Кемеровский хирург принял участие в операции младенца в утробе матери. Фото: Министерство здравоохранения КузбассаКемеровский хирург принял участие в операции младенца в утробе матери. Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса
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Хирург из Кемерова в составе бригады из нескольких регионов принял участие в операции младенца, который находился в утробе матери. Ребенок весил всего 600 граммов.

Фетоскопическую операцию провели еще в феврале на базе Екатеринбургского НИИ охраны материнства и детства. Операция по пластике внутриутробной спинномозговой грыжи без разреза матки считается одной из самых сложных в мире. Бригада из 12 врачей из Иркутска, Екатеринбурга и Кемерова выполняла ее пять часов, два из которых крохотному пациенту накладывали швы. Инструменты использовались буквально ювелирные - диаметром не более трех миллиметров.

В составе бригады оперировал и главный детский нейрохирург Кемеровской области Константин Ковальков.

- Опыт проведения операций недоношенным детям с малым весом был у всех, кто участвовал в этой уникальной работе. Необычно, что проводить манипуляции надо было прямо в животе у беременной женщины. Не навредить ее здоровью и, конечно, помочь ребенку, - отмечает он.

Диагноз «Спинномозговая грыжа плода» пациентке поставили на 22-й неделе беременности во время УЗИ. Ей предложили либо прервать беременность, либо решиться на первую в России подобную операцию. Если бы ее не провели, ребенок мог бы родиться инвалидом с водянкой головного мозга и парализацией нижних конечностей.

Прооперированная девочка родилась в апреле в Челябинске. Сейчас она практически здорова, проявления болезни минимальные, и угрожающих жизни последствий нет. Домой она с мамой поедет, как только наберет вес. В честь победы, которую одержали хирурги из разных регионов, малышку назвали Викторией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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