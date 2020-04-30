В СУЭК создан мобильный автопоезд для дезинфекции зданий и дорог и установлены тепловизоры для тотальной термометрии

Так, в Управлении по профилактике и рекультивации (УПиР) – ведущем автотранспортном предприятии «СУЭК-Кузбасс» – создан специальный мобильный автопоезд, предназначенный для проведения дезинфекции зданий, прилегающих территорий предприятий, а также населенных пунктов и автодорог.

Автопоезд состоит из седельного тягача КАМАЗ и прицепленной к нему платформе с установленными на ней дизель-генератором, ёмкостями с дезинфицирующим раствором и системой пылеподавления WLP 700. Ориентировочная зона охвата орошением в зависимости от направления ветра достигает 40 метров. Протяженность орошаемой поверхности при движении со скоростью 10-15 км/ч составляет около 20 км, временной интервал около 2-х часов.

Компания проинформировала о своей готовности предоставить автопоезд муниципалитет Ленинска-Кузнецкого с определением маршрута и сопровождением со стороны ГИБДД. Планируется, что такие работы по дезинфекции будут выполнятся в вечернее время с 21.00 до 24.00

Одним из главных симптомов коронавируса является повышенная температура. Поэтому на предприятиях компании проводится тотальная термометрия для своевременного выявления человека с признаками ОРВИ. Теперь дополнительно к измерению температуры медицинскими работниками на входе в административно-бытовые комбинаты шахт установлены тепловизоры. Это специальные совмещённые с видеокамерой приборы для выявления людей с повышенной температурой тела бесконтактным методом. Погрешность в точности измерения таким тепловизором составляет не более 0,3 градуса.

Продолжается поддержка СУЭК медицины регионов. Так, в ответ на просьбу Новокузнецкого филиала ГБУЗ «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша», где сейчас развернут госпиталь для лечения больных с подтвержденными случаями COVID-19 (средней и тяжелой степени), компанией «СУЭК-Кузбасс» оперативно отправлена тысяча фильтрующих респираторов FF2 для защиты органов дыхания медиков.

Отметим, что в рамках программы оказания помощи СУЭК медицинским учреждениям приобретены современные цифровые рентгеновские аппараты, кислородные модули для поддержки легких при острых формах пневмонии, большие партии комплектующих для подачи смеси кислорода и сжатого воздуха в легкие, кислородных увлажнителей, дезинфицирующих средств, физрастворов, защитных одноразовых, многоразовых масок и респираторов, защитных комплектов (комбинезон, капюшон, бахилы, защитные закрытые очки), защитных средств для персонала и пациентов.

Трудовые отряды Сибирской угольной энергетической компании также рассказывают сверстникам, как интересно провести время самоизоляции, Своими лайфхаками старшеклассники делятся в сообществе трудотрядов в социальной сети ВКонтакте. А волонтеры предприятий СУЭК в рамках всероссийской акции «Мы вместе» доставляют продукты находящимся в вынужденной самоизоляции пожилым гражданам.