Уголовное дело в отношении бывшего главы совета директоров Новокузнецкого муниципального банка передано в суд

В суд передано уголовное дело в отношении бывшего председателя совета директоров Новокузнецкого муниципального банка. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как установило следствие, с декабря 2012 по декабрь 2013 года обвиняемый вместе со своим сыном, занимавшим должность директора этого же банка, предоставили банковские гарантии исполнения обязательств по кредитам аффилированной коммерческой организации на сумму более 3 миллиардов рублей. При этом совет директоров не проводил заседаний по одобрению этих сделок.

Из-за неисполнения банком своих обязательств в декабре 2013 года эта сумма была списана со счетов. Таким образом, стало невозможным исполнение банком обязательств уже перед клиентами - и физическими лицами, и юридическими. В январе 2014 года у Новокузнецкого муниципального банка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

- Таким образом, действия отца и сына повлекли тяжкие последствия для Новокузнецкого муниципального банка, выразившиеся в причинении ущерба и последующем отзыве лицензии на осуществление банковских операций, - отметили в областной прокуратуре.

В августе 2018 года по решению суда сын обвиняемого отправился на девять лет в колонию общего режима, где сейчас отбывает наказание.

Его отец еще в 2016 году, когда велось расследование, скрылся и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2019 года его задержали в Москве и этапировали в СИЗО № 2 Новокузнецка. Ему предъявлено обвинение за злоупотребление своими полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

- С целью обеспечения денежных взысканий наложен арест на принадлежащее обвиняемому здание торгового центра в Новокузнецке стоимостью более 3 миллиардов рублей, - добавили в прокуратуре. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.