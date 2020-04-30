2020-04-30T12:43:03+03:00
Общество

Ветреный первомай: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе

Прогноз на ближайшие дни дали специалисты гидрометцентра
Екатерина РОМАНОВА
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Ветреный первомай: синоптики рассказали о погоде в КузбассеВетреный первомай: синоптики рассказали о погоде в КузбассеФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В ближайшие дни в Кузбассе ожидается неустойчивая погода: по ночам столбики термометров будут опускаться до -3 градусов, а днем – подниматься до +26. При этом синоптики прогнозируют сильный ветер и грозы.

В ночь на 1 мая в регионе будет довольно тепло: в большинстве районов ожидается от +5 до +10 градусов, однако местами столбики термометров могут опуститься чуть ниже нуля. Юго-западный ветер ночью может достигать17 метров в секунду, а вот днем он его скорость будет держаться в пределах 13-15 метров в секунду, местами – до 15-20. При этом столбики термометров поднимутся до12-17 градусов тепла, а местами – до 22 градусов. Также синоптики прогнозируют небольшие дожди, грозы, туман.

В ночь на субботу, 2 мая, в Кузбассе будет на пару градусов холоднее, чем предыдущей ночью. А вот днем средняя температура будет достигать +16…+21 градуса. Сохранится сильный ветер, который местами может достигать 20 метров в секунду.

3 мая ночью преобладающей температурой будет +2…+7 градусом тепла, однако местами столбики термометров могут опуститься до -3. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса, а местами – и до +21. Ветер сменит направление на южное, а его скорость может достигать 18 метров в секунду. Ночью вероятность осадков невелика, днем возможны небольшие дожди и грозы.

Первый майский понедельник будет прохладным днем. Ночью температура воздуху опустить до +2…+7 градусов, местами – до -2. Юго-западный ветер с переходом на западный постепенно будет затихать, и его скорость лишь местами будет достигать 14 метров в секунду. Местами пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется лишь до +7…+12 градусов.

В ночь на вторник, 5 мая, последний день длинных выходных, ожидается от двух градусов мороза до трех градусов тепла. Ветер сменит направление на северо-западное, а его порывы не превысят скорости в 12 метров в секунду. Вероятность осадков невелика. Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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