Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 мая

Данные оперативного штаба

По состоянию на 1 мая в Кузбассе выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, и, таким образом общее число заболевших достигло 128.

Семь человек выписаны из больницы с положительными тестами, их жизни больше ничего не угрожает – всего на данный момент выписано 18 пациентов. Еще раньше двое пациентов скончались. На лечении в медучреждениях находится 108 человек.

Продолжает увеличиваться число людей, находящихся на изоляции дома, в больницах и обсерваторах - оно достигло 11 040 человек.

Новая территория на карте коронавируса в Кузбассе

Инфекция появилась еще в одном городе - в Осинниках. Как рассказал мэр Игорь Романов, зараженный пациент приехал из Москвы и находился на 14-дневной домашней изоляции. У него были взяты анализы, и тест показал положительный результат. Мэр поблагодарил всех, кто оперативно сработал в данной ситуации, и сообщил о том, что сейчас выявляется круг общения заболевшего. У всех, кто находился с ним в контакте, будут взяты анализы.

Об электронных пропусках

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев открыл в КемГУ вместе с ректором Александром Просековым Центр технической поддержки юридических лиц по выдаче электронных пропусков. Новый центр создан на базе Института цифры КемГУ. Его операторами будут 20 студентов старших курсов.

Для получения пропуска необходимо заполнить анкету на сайте sidimdoma.ako.ru. По всем возникающим вопросам работодателям можно позвонить на «горячую линию» (384-2)-34-50-65 в Центре технической поддержки с 8.00 до 18.00. Телефон для информирования граждан еще создается.

О тестировании на коронавирус

Шестую лабораторию по выявлению коронавируса создали в Кузбассе. Она начала работать на базе городской больницы Междуреченска.

- Мы принимаем комплекс разносторонних мер, чтобы сдержать распространение коронавируса. Один из важных компонентов противодействия болезни - качественное и своевременное тестирование. В Кузбассе уже открыты шесть государственных лабораторий, которые могут проводить около 1500 лабораторных исследований в сутки. Будем и в дальнейшем наращивать мощности, поддерживать сотрудников лабораторий дополнительными выплатами, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Работать в междуреченской лаборатории будут три врача и два фельдшера, все они прошли инструктаж и имеют необходимую квалификацию. На старте работы лаборатория исследует 70 проб за смену.

Майские праздники на Алтае отменяются

Правительство Алтайского края ужесточает режим въезда в регион на майские праздники. Это значит, что жители Кузбасса, решившие отправиться туда с целью отдыха, окажутся на 14-дневном карантине.

Решение ужесточить пропускной режим с 1 мая принял оперативный штаб Алтайского края на основании рекомендации Роспотребнадзора.

- На 11 временных пропускных пунктах с 30 апреля приступают к работе сотрудники ГИБДД, Росгвардии, Роспотребнадзора, органов местного самоуправления. Задача - ограничить посещение Алтайского края для граждан в целях отдыха, туризма и путешествий, а также минимизировать риски появления новых очагов коронавирусной инфекции, - сообщили в штабе.

СПРАВКА КП

На утро 30 апреля карта заболеваемости коронавирусом в Кузбассе выглядит так:

Кемерово - 29 человек (8 выздоровели);

Краснобродский - 27 человек (2 выздоровели, 2 умерли);

Новокузнецк - 26 человек (4 выздоровели);

Анжеро-Судженск - 13 человек;

Прокопьевский район - 4 человека (1 выздоровел);

Тяжинский - 4 человека;

Ленинск-Кузнецкий - 4 человека;

Междуреченск - 3 человека;

Новокузнецкий район - 3 человека;

Мыски - 3 человека (1 выздоровел);

Мариинский район - 2 человека (1 выздоровел);

Прокопьевск - 2 человека;

Полысаево - 2 человека;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный район - 1 человек;

Топки - 1 человек;

Белово - 1 человек (1 выздоровел);

Беловский район - 1 человек;

Юрга - 1 человек;

Осинники - 1 человек.

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