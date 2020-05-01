Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на 1 мая: 15 человек

На утро первого майского дня в Кузбассе выросло число заболевших коронавирусом. О новых случаях заболевания сообщает областной оперативный штаб. Число заболевших достигло 143 человек.

Как стало известно, на 11 часов утра 1 мая в Кузбассе зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусом. В настоящий момент в инфекционных больницах региона находятся 123 человека с подтвержденным диагнозом. Все они получают квадифицированную медицинскую помощь. Также в стационарах, обсерваторах и на домашней самоизоляции находятся 11 380 человек, которые прибыли из других регионов, а также контактировали с заболевшими коронавирусом.

Напомним, с момента выявления первого случая коронавируса в Кузбассе положительными оказались тесты на коронавирус у 143 человек. За это же время скончались двое жителей Кузбасса, у которых был коронавирус. Оба – жители Краснобродского. Однако есть и хорошие новости: 18 человек уже прошли курс лечения и выписаны из больниц региона. О выздоровлении семи из них стало известно 30 апреля, остальных выписали из больницы ранее.

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