Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 мая
Коварная инфекция проникла во многие территории Кузбасса. Есть новые заболевшие, а есть те, кто уже выздоровел. Рассказываем, что важного произошло за последние сутки.
По данным оперативного штаба, на утро 4 мая в Кузбассе выявлено 13 новых случаев заболевания. Таким образом, количество заболевших достигло 166 человек. При этом 22 человек с момента выявления первого случая заболевания коронавирусом вылечились и выписаны из больницы. Однако еще два человека скончались. Лечение сейчас проходят 142 кузбассовец. При этом на самоизоляции дома, в обсерваторах и стационарах находятся 10062 человека.
При этом впервые случай заболевания коронавирусом выявлен в Калтане.
Между тем, кузбассовцы начали оформлять электронные пропуски на работу. Как сообщили в Центре технической поддержки юридических лиц, оформленном при кемеровском госуниверситете, по состоянию на 3 мая их получили уже более 18 тысяч человек.
Напомним, что центр заработал в вузе на базе Института цифры КемГУ. В его открытии принимал участие губернатор Сергей Цивилев.
-По состоянию на 3 мая по оформлению электронных пропусков, открытый на базе, принял около 1000 звонков и 2000 заявок, порядка 18000 сотрудников имеют пропуска на работу, - сообщает пресс-служба университета в Instagram.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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