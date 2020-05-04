2020-05-04T07:25:10+03:00
Бизнес-новости Кемерова

СУЭК с помощью автопоездов дезинфицирует шахтерские города

В Первомайские праздничные дни в городе Ленинске-Кузнецком при поддержке СУЭК Андрея Мельниченко начала производиться масштабная дезинфекция
Яков КРЫМСКИЙ
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Результаты тестового проезда показали высокую эффективность и безопасность этого способа дезинфекции центральных магистралей, пешеходных переходов и остановочных павильонов города. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»Результаты тестового проезда показали высокую эффективность и безопасность этого способа дезинфекции центральных магистралей, пешеходных переходов и остановочных павильонов города. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»
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Спецтехника по согласованию с муниципальными властями предоставлена Управлением по профилактике и рекультивации (УПиР) – ведущем автотранспортном предприятии «СУЭК-Кузбасс».

В УПиР создано два специальных мобильных автопоезда, предназначенных для проведения дезинфекции зданий, прилегающих территорий предприятий, а также населенных пунктов и автодорог.

Каждый автопоезд состоит из седельного тягача КАМАЗ и прицепленной к нему платформе с установленными на ней дизель-генератором, ёмкостями с дезинфицирующим раствором и системой пылеподавления WLP 700. Обычно такие установки пылеподавления применяются на угольных складах. Но в связи со сложной эпидемической ситуацией в регионе они были перепрофилированы специалистами УПиР и компании «СУЭК-Кузбасс» для дезинфекции территории с применением водяного тумана.

Обработка ведется специальным дезинфицирующим составом. Для сведения к минимуму неудобств горожан было принято решение проводить дезинфекцию поздним вечером и ночью. Перед тестовым проездом автопоезда по городу в местных СМИ было размещено объявление, предупреждающее о проведении такого вида дезинфекции. Также для безопасности проезда привлечена машина ГИБДД. Автопоезд сопровождали представители администрации городского округа.

Результаты тестового проезда показали высокую эффективность и безопасность этого способа дезинфекции центральных магистралей, пешеходных переходов и остановочных павильонов города. Принято решение о регулярном использовании автопоездов в Ленинске-Кузнецком по маршрутам, определённым городской администраций. Планируются, что совместная работа по масштабной дезинфекции будет продолжаться до тех пор, пока в ней будет необходимость. Такое взаимодействие является еще одним примером многолетнего успешного социально-эконмического партнёрства властей города и угольщиков.

Отметим, что автопоезда и другая спецтехника активно используются на предприятиях компании «СУЭК-Кузбасс» для дезобработки прилегающих дорог, административных и производственных зданий, промышленных площадок.

Также в рамках программы оказания помощи СУЭК медицинским учреждениям приобретены современные цифровые рентгеновские аппараты, кислородные модули для поддержки легких при острых формах пневмонии, большие партии комплектующих для подачи смеси кислорода и сжатого воздуха в легкие, кислородных увлажнителей, дезинфицирующих средств, физрастворов, защитных одноразовых, многоразовых масок и респираторов, защитных комплектов (комбинезон, капюшон, бахилы, защитные закрытые очки), защитных средств для персонала и пациентов.

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