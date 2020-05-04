Сергей Цивилев продлил режим самоизоляции до 11 мая
В понедельник, 4 мая, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с официальным обращением к жителям области. Оно касалось ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.
Главное сообщение касалось режима самоизоляции – он официально продлен в Кузбассе до 11 мая.
-Режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры продлеваются до 11 мая включительно, - сообщил губернатор.
Глава региона отметил, что на данный момент в Кузбассе, несмотря на сложность ситуации. Удается сдерживать распространение болезни. В регионе, согласно статистике, меньше всего заболевших на сто тысяч населения в Сибири.
Тем не менее, это не повод расслабляться. В соответствии с поручением президента Владимира Путина регион разрабатывает стратегию постепенной отмены ограничительных мер. Но процесс начнется только после того, как число заболевших в Кузбассе начнет снижаться.
Для контроля за ситуацией в регионе начала в тестовом режиме действовать система электронных пропусков. Пока в обязательном порядке их получают только сотрудники крупных предприятий. Пропуск может оформить любой житель Кузбасса, но пока он не является обязательным. Ограничения нужны для тех, кто входит в группу контактных и нарушает режим обязательной изоляции — эта категория граждан не сможет получить пропуск.
Сергей Цивилев выступил с обращением к кузбассовцам.Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Напомним, что по состоянию на 4 мая в Кузбассе не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в больницах на лечении находился 141 пациент с подтвержденным диагнозом, 22 человека выздоровели, трое скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU
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