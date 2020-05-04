Сергей Цивилев продлил режим самоизоляции до 11 мая

В понедельник, 4 мая, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с официальным обращением к жителям области. Оно касалось ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

Главное сообщение касалось режима самоизоляции – он официально продлен в Кузбассе до 11 мая.

-Режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры продлеваются до 11 мая включительно, - сообщил губернатор.

Глава региона отметил, что на данный момент в Кузбассе, несмотря на сложность ситуации. Удается сдерживать распространение болезни. В регионе, согласно статистике, меньше всего заболевших на сто тысяч населения в Сибири.

Тем не менее, это не повод расслабляться. В соответствии с поручением президента Владимира Путина регион разрабатывает стратегию постепенной отмены ограничительных мер. Но процесс начнется только после того, как число заболевших в Кузбассе начнет снижаться.

Для контроля за ситуацией в регионе начала в тестовом режиме действовать система электронных пропусков. Пока в обязательном порядке их получают только сотрудники крупных предприятий. Пропуск может оформить любой житель Кузбасса, но пока он не является обязательным. Ограничения нужны для тех, кто входит в группу контактных и нарушает режим обязательной изоляции — эта категория граждан не сможет получить пропуск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/776965" frameborder="0"></iframe> Сергей Цивилев выступил с обращением к кузбассовцам.Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Напомним, что по состоянию на 4 мая в Кузбассе не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в больницах на лечении находился 141 пациент с подтвержденным диагнозом, 22 человека выздоровели, трое скончались.