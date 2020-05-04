В Кузбассе уволенный грузчик перед уходом разгромил магазин

В Кузбассе грузчик одного из магазинов не смог смириться с увольнением и решил оставить работодателю на память о себе разгромленные витрины. Больше всего пострадали те, что с алкоголем.

На кадрах, которые появились в Интернете, видно, что конфликт произошел в супермаркете распространенной в регионе сети в Таштагольском районе. Не стесняясь покупателей мужчина сбивал коньячную и вино-водочную продукцию с криками «Вот тебе увольнение!».

Дебошир был задержан, а ситуацию прокомментировали в полиции. По словам правоохранителей, накануне около 20.45 сработала кнопка тревожной сигнализации в супермаркете на улице Поспелова в городе Таштаголе. На место прибыли сотрудники ОМВД России по Таштагольскому району и экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/776972" frameborder="0"></iframe> Уволенный грузчик перед уходом разгромил магазин в Кузбассе.Видео: Инцидент Кемерово/vk.com

-Полицейские задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства находившегося в состоянии опьянения 37-летнего мужчину, который разбил большое количество алкогольной продукции, установленной на витрине супермаркета. Ранее дебошир работал в данной торговой точке и был уволен, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас по факту произошедшего полицейские проводят проверку. Также устанавливается сумма причиненного ущерба.