Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 мая

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе постоянно меняется – порой резко вырастает число заболевших, а порой их нет. Рассказываем, что важного произошло за последние сутки.

Заболевших нет, но третий житель области умер

По данным оперативного штаба, на утро 5 мая в Кузбассе не выявлено новых случаев заболевания. Таким образом, количество заболевших все еще составляет 166 человек. При этом 22 человек с момента выявления первого случая заболевания коронавирусом вылечились и выписаны из больницы. Однако три человека скончались.

Лечение сейчас проходит 141 кузбассовец. При этом на самоизоляции дома, в обсерваторах и стационарах находятся 10053 человека.

Режим самоизоляции продлен

В понедельник, 4 мая, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с официальным обращением к жителям области. Оно касалось ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

-Режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры продлеваются до 11 мая включительно, - сообщил губернатор.

Глава региона отметил, что на данный момент в Кузбассе, несмотря на сложность ситуации удается сдерживать распространение болезни. В регионе, согласно статистике, меньше всего заболевших на сто тысяч населения в Сибири.

Тем не менее, это не повод расслабляться. В соответствии с поручением президента Владимира Путина регион разрабатывает стратегию постепенной отмены ограничительных мер. Но процесс начнется только после того, как число заболевших в Кузбассе начнет снижаться.

Для контроля за ситуацией в регионе начала в тестовом режиме действовать система электронных пропусков. Пока в обязательном порядке их получают только сотрудники крупных предприятий. Пропуск может оформить любой житель Кузбасса, но пока он не является обязательным. Ограничения нужны для тех, кто входит в группу контактных и нарушает режим обязательной изоляции — эта категория граждан не сможет получить пропуск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 мая: еще один пациент скончался, новых заболевших нет

Коварная инфекция проникла во многие территории Кузбасса. Есть новые заболевшие, а есть те, кто уже выздоровел. Рассказываем, что важного произошло за последние сутки.(подробности)

Новых случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе нет

В Кузбассе по состоянию на 4 мая не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперативный межведомственный штаб области. Несмотря на это, один из пациентов, который находился в больнице, скончался - у него развилась пневмония. (подробности)

Третий пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Кузбассе

В Кузбассе, согласно официальной сводке на 4 мая, скончался третий пациент, которому поставили диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в областном штабе.(подробности)

В Кузбассе продолжает снижаться число находящихся на обязательной изоляции

В Кузбассе по состоянию на 4 мая снизилось число людей, находящихся на обязательной изоляции. Об этом сообщили в оперативном штабе. - Всего в регионе медицинскую помощь получает 141 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 053 человека, - приводят специалисты данные статистики.(подробности)