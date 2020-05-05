Сергей Цивилев: «Опыт военных лет дает ответы на сегодняшние вопросы»

Приближается День Победы - очень важный, святой для нас праздник. После войны прошла целая жизнь, выросло несколько поколений, но 9 Мая мы по-прежнему чувствуем радость и скорбь, потому что каждый в России знает, какой дорогой ценой досталась Победа. Наша обязанность - донести эту правду до своих детей и внуков.

Мы помним о Великой Отечественной войне как о трагическом времени, тяжком испытании нашего народа. Четыре года страна напрягала все силы: в строю, в окопах, у станков на военных заводах. Ценой огромных лишений наши предки все преодолели, выстояли, победили. И сейчас мы черпаем из героических событий прошлого силы и стойкость для новых дел, для борьбы с сегодняшними трудностями.

Кузбасс внес огромный вклад в общую Победу. В первые годы войны область приняла 77 заводов, эвакуированных из европейской части России. Производства разворачивали буквально в голой степи: спешно строили цеха и площадки, прокладывали дороги, проводили электричество.

Два года назад я знакомился с документами об истории Кузбасса, в том числе и о жизни региона во время войны. Некоторые из этих бумаг до сих пор под грифом «Секретно». Меня поразил и вдохновил громадный объем преобразований в Кузбассе за четыре военных года. Вдумайтесь в эти цифры: один Кузнецкий металлургический комбинат в 1942-1943 годах выпускал треть всего советского чугуна, четверть стали и металлопроката. Из выплавленного в Кузбассе металла был изготовлен каждый четвертый советский снаряд, каждый второй танк. Половина всех советских боевых самолетов была сделана из кузнецкого алюминия.

Горняки Кузбасса сумели в военных условиях перестроить отрасль и нарастили производство коксующегося угля, который был необходим для выплавки чугуна и стали. Причем в годы войны, как и сегодня, кузбасские шахтеры были готовы добывать еще больше угля. Развивать добычу, как и сейчас, мешала ограниченная пропускная способность железной дороги. Осенью 1943 года Кузбассу каждые сутки не хватало тысячи вагонов, чтобы отправлять на фронт и в регионы СССР 30 тысяч тонн топлива, а также металл, оружие и другую продукцию.

За годы войны производство электроэнергии в Кузбассе выросло более чем в 2 раза, химическая промышленность и металлообработка - более чем в 7 раз. В целом объем промышленного производства увеличился в 2,5 раза. Таких темпов экономического роста никогда не было ни в Китае, ни в Японии, ни в Германии. И эти рекордные результаты были достигнуты в тяжелейших военных условиях. Не хватало рабочих рук, продуктов, теплой одежды, плохо работал общественный транспорт, вся сфера услуг. И в окружении всех этих трудностей наши деды за четыре года построили, можно сказать, еще полтора Кузбасса. Регион показал свою самостоятельность, полноценность, способность эффективно трудиться на благо страны. Именно во время войны было решено вывести Кузбасс из состава Новосибирской области и создать Кемеровскую область.

В штабных документах нацистов, военных планах и рапортах сибирские дивизии выделены в отдельную категорию. Противник знал: если предстоит бой с сибиряками, значит будет сложно, понадобятся дополнительные силы. Во время Битвы за Москву 32-я Сибирская стрелковая дивизия под командованием уроженца Новокузнецка Виктора Полосухина пять суток держала оборону против трех немецких танковых дивизий. В 1942 году в бою под Новгородом сразу три кузбассовца - Иван Герасименко, Александр Красилов и Леонтий Черемнов - закрыли своими телами амбразуры вражеских дзотов. И таких примеров героизма сибиряков - великое множество, ими наполнена вся история войны. Потом, вернувшись домой, наши отцы и деды развивали Кузбасс, восстанавливали разрушенные отрасли экономики. Они стали победителями дважды: на полях сражений с оружием в руках и на своих рабочих местах, когда, не думая о себе, трудились ради общего блага.

В войну проявились лучшие качества нашего народа: единство, взаимовыручка, сила духа, способность пожертвовать собой. Все делились последним и жили одной семьей. Эти качества особенно нужны нам сейчас, в условиях войны с опасной болезнью. Опыт военных лет дает простые и ясные ответы на сегодняшние вопросы. Как вести себя, когда коронавирусная инфекция заперла нас дома? - Стойко переносить трудности, заботиться о тех, кому еще тяжелее. Что делать при падении мировых цен на уголь? - Брать пример с отцов и дедов, которые вопреки голоду и наступающему врагу смогли в разы нарастить производство, создать фундамент для послевоенного развития области.

В этом году мы впервые отмечаем День Победы в непривычном формате. Не будет парадов и массовых шествий, масштабных концертов на площадях. Но праздник - будет. Поздравим каждого ветерана, центральные улицы городов украсим знаменами Победы. Приглашаю всех жителей области участвовать в акции «Окна Победы» и к празднику выставить у себя в окнах портреты родственников - фронтовиков и тружеников тыла, украсить рамы и балконы шарами, флажками, цветами. Обязательно буду участвовать в акции «Бессмертный полк» - она в этом году пройдет в режиме онлайн.

Конечно, очень жаль, что мы не можем пройти по праздничным улицам, лично поздравить и обнять ветеранов. Но жизни людей важнее. И мы все вместе обязательно отпразднуем День Победы, когда ситуация изменится и опасность коронавируса исчезнет.

В заключение хочу обратиться к каждому ветерану. Мы обязаны вам свободой и жизнью. Спасибо вам и низкий поклон за Великую Победу.

С праздником, дорогие друзья!