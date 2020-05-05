Виртуальный культпоход: чем заняться на карантине в Кемерове

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в областной столице отменены все культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с численностью более 100 человек. Однако театры и музеи предложили горожанам альтернативу - виртуальные посещения. Теперь можно смотреть спектакли и посещать выставки, буквально не вставая с дивана, - «Комсомолка» составила для своих читателей культурную онлайн-программу.

Загадка старой фрески

Узнаем, что за картина украшает старейшую библиотеку Кузбасса.

В рамках всекузбасской акции «Культура на дом» Кемеровская областная научная библиотека продолжает цикл виртуальных познавательных экскурсий. Оставайтесь дома и знакомьтесь с интереснейшими фактами из жизни библиотеки и изданиями из ее фонда в виртуальном режиме.

Все, кто бывал в главной библиотеке Кузбасса, видели сплошную роспись фронтальной двадцатичетырехметровой стены фойе первого этажа - уникальное художественное произведение под названием «Произведение технологии».

Эта фресковая роспись внутреннего помещения библиотеки выполнена группой художников в традициях русского авангарда под руководством известного кузбасского мастера Александра Суслова, чьи произведения находятся в собраниях Министерства культуры России, Государственного Русского музея, в фондах художественных музеев Сибири.

Среди прочих панно «Произведение технологии», существующее в библиотеке, занимает особое место, являясь последней монументальной росписью советского периода и одной из немногих, что сохранились до нашего времени.

Виртуальная экскурсия, созданная в рамках празднования столетия библиотеки, знакомит с историей создания росписи, разъясняет глубокую идею изображения, выполненного по мотивам философского эссе знаменитого польского писателя Станислава Лема «Сумма технологий», повествующего о путях развития цивилизации в будущем, возможных тупиках на ее пути и многообещающих направлениях развития культуры и технологии, многие из которых оказались абсолютно точными уже сегодня.

Посетить виртуальную экскурсию можно здесь >>

*************************************************************************

В проекте - 23 эпизода, из которых зрители узнают, как появилось слово «Кузбасс», где был учрежден первый драматический театр, как строились Кемеровская ГРЭС и многое другое. Фото: Кадр виртуальной экскурсии

Кузбасс от А до Я

Слушаем познавательные и занимательные истории о регионе.

Каждую пятницу в группах музея-заповедника «Красная Горка» в социальных сетях публикуются выпуски просветительского видеопроекта «Кузбасс от А до Я. Занимательные истории с Владимиром Сухацким».

Цикл одноименных краеведческих программ был подготовлен в 2013 - 2014 годах. Исторические зарисовки научного сотрудника музея Владимира Сухацкого полюбились зрителям - показы не прекращались до самого момента закрытия канала несколько лет назад. В последнее время в музей часто поступали просьбы возобновить «Занимательные истории».

В проекте - 23 эпизода, из которых зрители узнают, как появилось слово «Кузбасс», где был учрежден первый драматический театр, как строились Кемеровская ГРЭС и Мариинский ликеро-водочный завод, сколько лет кемеровскому Сосновому бору и многое другое. Кстати, первый выпуск уже доступен к просмотру.

Посетить онлайн музей-заповедник можно здесь >>

*************************************************************************

В исполнении Губернаторского духового оркестра прозвучат яркие, ритмичные джазовые и популярные сочинения, которые подарят слушателям атмосферу праздника. Фото: Кадр с концерта

Hot джаз

Поддадим жару!

Губернаторской духовой оркестр Кемеровской государственной филармонии приготовил по-настоящему горячую программу. Точнее, подготовил он ее еще в 2019 году, но не все смогли на нее попасть. Сейчас, благодаря интернету, это может сделать любой житель области.

Союз джаза и духовых инструментов, отмечают в филармонии, - один из самых крепких и удачных. В исполнении Губернаторского духового оркестра прозвучат яркие, ритмичные джазовые и популярные сочинения, которые подарят слушателям атмосферу праздника. Например, Hit the Ground Running Гордона Гудвина, Angel Eyes Мэтта Денниса, Frosty Snowman Уолтера Роллинса и Стива Нельсона, «Соленые орешки» Диззи Гиллеспи и другие композиции. А праздник нам всем сейчас ведь очень нужен, правда? Пусть и виртуальный.

Отметим, что Губернаторский духовой оркестр филармонии Кузбасса создан в 2015 году. Говоря о репертуаре оркестра, его художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кашеваров подчеркивает: «Мы играем в разных жанрах. Это и духовая музыка, и эстрадно-джазовые программы, и даже классические произведения в переложении для духового оркестра. Оркестр создан не только для возрастной аудитории, но и для молодежи - он в состоянии играть произведения, интересные для нового поколения слушателей».

Посмотреть концерт можно здесь >>

*************************************************************************

Кузбасская митрополия приглашает всех желающих посетить музей истории православия на земле Кузнецкой. Фото: Кадр виртуального тура/vrkuzbass.ru

Православие земли Кузнецкой

Отправляемся в познавательный виртуальный тур.

Кузбасская митрополия приглашает всех желающих посетить музей истории православия на земле Кузнецкой.

Выставка организована в трех залах. В первом представлены православные иконы XVI - начала XX века», предоставленные Фондом Андрея Первозванного в Москве. Высокое художественное качество представленных образов позволяет увидеть широкую панораму различных иконописных школ, течений и даже авторских стилей в русском иконописании за последние пять столетий его существования.

Во втором зале можно увидеть выставку «История православия на земле Кузнецкой» ознакомит посетителей с историей православной веры в Кузбассе, с династиями кузбасских священнослужителей и иконами сибирского письма, с подвигами новомучеников русской церкви, совершивших свой нравственный и духовный подвиг на территории региона. Кстати, здесь же представлены экспозиции, посвященные прошедшим юбилейным датам - 100-летию города Кемерово, 75-летию Кузбасса, 100-летию мученической кончины святых царственных страстотерпцев.

И, наконец, в третьем зале работает выставка «Русские православные традиции: быт и культура жизни крестьян, старинные иконы и религиозная литература, экспонаты археологических раскопок конца XIX - начала XX века на территории Кемеровской области». Здесь посетители могут ознакомиться со стилистическими особенностями и классификацией народной и профессиональной иконописной традиции икон сибирского письма. Также интересно будет увидеть воссозданную атмосферу быта русских крестьян.

Посмотреть виртуальный тур можно здесь >>

*************************************************************************

О смешанной технике рисования акварельными красками и карандашами расскажет художница Ирина Воронова. Фото: Кадр мастер-класса/youtube.com

Рисуем бурого ушана

Осваиваем смешанную технику на акварельном мастер-классе.

Кузбасский центр искусств продолжает радовать кемеровчан в период вынужденной самоизоляции своими проектами. В этот раз попробуем освоить смешанную технику на акварельном мастер-классе и нарисуем бурого ушана. Если что, это мышка такая - летучая!

О смешанной технике рисования акварельными красками и карандашами расскажет художница Ирина Воронова. В качестве объекта для изображения Ирина неслучайно выбрала зверька - он обитает на территории Кузбасса.

Для мастер-класса понадобятся: акварельная бумага, акварель серого и бурого оттенков, акварельные карандаши (можно использовать обычные, но желательно взять те, что помягче), а также вода, кисть и блюдце для палитр.

Урок достаточно длинный, что позволит более детально проработать рисунок, подробнее изучить технику и ближе познакомиться с мастером. Удачи и вдохновения!

Посмотреть мастер-класс можно здесь >>