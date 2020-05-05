Виртуальный культпоход: куда сходить в Новокузнецке не выходя из дома

Чем заняться на самоизоляции? Можно научиться рисовать в необычной технике. Или погрузиться в историю города Новокузнецка. А можно устроить культпоход в театр и оценить современную постановку «Щелкунчика». Или же открыть для себя Великую Отечественную войну, нашедшую отражение в картинах художников.

А в конце дня посмотрите на небо. Видите звезды? Они шлют вам свои приветы!

«Щелкунчик»: 200-летняя сказка про любовь, добро и зло

Возвращаемся в волшебный мир сказки и наслаждаемся феерией!

Давным-давно, лет 200 назад, немецкий писатель, художник и композитор сочинил удивительную сказку, в которой сон и явь причудливо переплетаются, словно создавая новый мир. Мир, в котором есть место прекрасной Мари, доброму и отважному Щелкунчику, злобному Мышиному королю - и всем остальным. А спустя почти 70 лет русский композитор Чайковский написал не менее удивительную музыку для балета по этой сказке.

Волшебную сказку с тех пор не раз печатали в книгах, ставили в театрах, снимали в кино, создавали мультипликационные фильмы. Да что там говорить - и сегодня каждый театр считает за честь создать постановку по «Щелкунчику». Вот в Новокузнецком драматическом театре так и сделали. Сказку Гофмана облачили в музыкальный наряд балета Чайковского, приправили современной музыкой и хореографией, украсили необычными костюмами и современным прочтением - и «Щелкунчик» вновь радует детей и взрослых неповторимым сказочным духом, где вера в добро и любовь творят настоящие чудеса.

Посмотреть сказку онлайн можно здесь >>

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Техника монотипии не так сложна, как это кажется, но и не так проста. ФОТО: Кадр видео театра кукол «Сказ»

Кто такая монотипия и где она обитает?

Разбираемся с тонкостями вместе с художником театра кукол «Сказ».

Ирина Старчак - художник. Но не обычный художник, а тот, кто умеет создавать настоящие сказочные миры. И делает она это в новокузнецком театре кукол «Сказ». Сейчас, когда все-все артисты находятся на самоизоляции, Ирина Старчак по-прежнему творит, а заодно и делится секретами мастерства с поклонниками театра.

Если вы не знаете, что такое монотипия, как она создается и что для этого нужно, обязательно отправляйтесь на мастер-класс Ирины Старчак. Техника монотипии не так сложна, как это кажется, но и не так проста! Попробуем создать рисунок в этой технике, а начнем - с бабочки. Итак, вам понадобятся краски - акриловые, акварельные, гуашь, кисточка, лист бумаги, карандаш и стекло. А потом начинаем творить… Что получится в результате? Это зависит от вас!

Посмотреть мастер-класс можно здесь >>

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Рассмотреть быт кузнецкстроевцев в деталях можно на виртуальной выставке Новокузнецкого краеведческого музея.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Повседневность Кузнецкстроя

Знакомимся с бытом и повседневностью кузнецкстроевцев

Что такое повседневность? Это то, что настолько примелькалось, что стало неотъемлемой частью жизни. То, что не меняется день за днем, не замечается, но при этом является одной из главных составляющих бытия. Больше 90 лет назад в Кузнецк приехали тысячи людей. Ударный и самоотверженный труд товарищей вдохновлял на новые подвиги. Те, кто приехал на Кузнецкстрой, буквально жили будущим заводом. Выполнение планов, новые рекорды, соцсоревнования, работа на совесть, переходящие знамена, поздравительные марши в исполнении оркестра - все было в те дни.

А когда заканчивалась смена, каждый возвращался домой. Каким был этот дом? Тесная землянка на огромную семью в Сад-городе, настоящие хоромы на Верхней Колонии, барак на 60 семей, где жили и мужчины, и женщины, и семьи. А еще были спецпереселенцы, которые суровую зиму 1930-1931 годов прожили в палаточном лагере. Легко ли им было? Жилья катастрофически не хватало, оттого-то одновременно со строительством комбината началось и строительство города.

Но были среди рабочей повседневности с ее трудовым рекордами, перенаселенными бараками, чадящими печами и праздники, выходные дни. Многие ходили в сад Металлургов - тот, что когда-то находился на Верхней Колонии. От былого величия и красоты остался лишь пантеон, да где-то среди зарослей прячется самый первый в городе фонтан.

Такой была она, жизнь, повседневно. А рассмотреть быт кузнецкстроевцев в деталях можно на виртуальной выставке Новокузнецкого краеведческого музея.

Посетить виртуальную выставку можно здесь >>

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Авторы полотен, гравюр, литографий переживали оккупацию и блокаду, участвовали в боевых действия. Фото: Новокузнецкий художественный музей

Война на кончике кисти

Знакомимся с войной через произведения художников.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории нашей страны. Обостренные до предела эмоции и апатия, доведенные до автоматизма действия и нестандартная солдатская смекалка, героизм и предательство, возвращение к семейному очагу, пепелищу, похоронке… Война изменила жизни нескольких поколений, и это не могло не отразиться в работах художников.

В собрании Новокузнецкого художественного музея имеется как коллекция работ новокузнецких художников-участников войны, так и произведения известных петербургских художников, московских живописцев и графиков.

Созданы они в разное время (от 1940-х до 1970-х годов), носят разный характер: от описательного до мемориально-исторического - и каждое произведение неизбежно несет в себе признаки того времени, когда оно создавалось. Авторы полотен, гравюр, литографий переживали оккупацию и блокаду, участвовали в боевых действия. А потом раз за разом в своих работах возвращались к теме войны и Победы.

Чем дальше от нас весна 45-го года, тем острее чувствуется тот самый общечеловеческий урок, который дала нам Победа, и принадлежность великому народу, добившемуся ее.

Посетить музей онлайн можно здесь >>

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А знаете ли вы, что даже самый маленький жизненный цикл звезды превышает жизнь всего человечества?Фото: Екатерина РОМАНОВА

Вселенная звезд

Наблюдаем за рождением новой звезды.

Звезды, которые появляются ночью на небе, по-настоящему живые. Они дарят тепло и свет, и каждая звезда особенная. Вот, например, самая близкая к нам - Солнце. Но существуют мириады других, похожих и совершенно отличных от них.

Знаете ли вы, что звезды могут быть более яркими - или менее яркими. Их свет виден издалека, а тепло может быть и ласковым, и обжигающим. Одни звезды живут долго, но дарят не так много света и тепла. А другие настолько яркие и горячие, что быстро растрачивают свой запас энергии.

А знаете ли вы, что даже самый маленький жизненный цикл звезды превышает жизнь всего человечества? А потом еще никому не удавалось проследить весь жизненный путь звезды от начала до конца.

Итак, поднимите глаза в небо. Видите те жемчужины, которые воспевали поэты? Наступило время познакомиться с ними поближе - вместе с Новокузнецким планетарием.

Посетить планетарий - сюда >>