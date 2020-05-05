Более 7 миллиардов рублей в 2020 году потратят на ремонт дорог в Кузбассе

В 2020 году на ремонт дорог в Кузбассе будет направлено 6,5 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона.

На выделенные средства будет отремонтировано 128 километров дорог. Из них 36 километров в Кемеровской агломерации и почти 11 километров - в Новокузнецкой. Кроме того, дорожники выполнят работы более чем на 81 километре дорог регионального и межмуниципального значения.

Если говорить о запланированных работах, то в областном центре будут отремонтированы следующие автодороги: проспект Советский от улицы Карболитовской до проспекта Кузнецкого и от улицы 50 лет Октября до улицы Мичурина; улица Дзержинского от проспекта Ленина до улицы Кирова, а также проспект Молодежный от проспекта Молодежного,15/1 до улицы Тухачевского; улица Каменская от улицы Сибиряков-Гвардейцев до проспекта Молодежного; улица Коммунистическая от улицы Рабочей до проспекта Кузнецкого; улица Совхозная от улицы Красноармейской до улицы Коммунистической; улица Красноармейская от дома № 20 до проспекта Кузнецкого; бульвар Сосновый от дома № 8 до улицы Терешковой. В Новокузнецке - проспект Металлургов и Бызовское шоссе.

Среди дорог регионального значения ремонту в 2020 году подлежат следующие участки: Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк, а также Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга, Кемерово - Елыкаево - Старочервово, обход Новокузнецка, подъезд к поселку Металлплощадка Кемеровского района, Металлплощадка - Сухово, Кемерово - Промышленная.

Кроме того, в рамках государственной программы Кузбасса предусмотрено ежегодное субсидирование из областного бюджета муниципальных образований для ремонтов дорог местного значения. В 2020 году по программе запланированы 1,2 миллиарда рублей для работ на 70 километрах дорог.

В министерстве также сообщили, что в рамках реализации региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработана программа по ремонту дорог до 2024 года, которая утверждена Росавтодором. С 2020 по 2024 год предусмотрено выполнить ремонт свыше 700 километров дорог на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

- Эта программа предусматривает увеличение доли дорог, находящихся в нормативном состоянии, а также мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения по региональной дорожной сети и по дорожной сети в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях. К 2024 году в два раза должно уменьшиться число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, - отметил министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев.

Планируется, что к 2024 году соответствовать нормативным требованиям будут 50 процентов автодорог регионального значения, 85 процентов дорожной сети в городских агломерациях.

СПРАВКА «КП»

Общая протяженность дорожной сети Кузбасса составляет 21,4 тысячи километров, в том числе на федеральную трассу Р-255 «Сибирь» приходится 454,4 километра, региональные и межмуниципальные дороги занимают 5,5 тысячи, муниципальные дороги - 15,4 тысячи километров.