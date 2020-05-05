Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 мая

В Кузбассе ситуация с коронавирусом меняется ежедневно. Так, за первомайские праздники количество заболевших опасной инфекцией в регионе увеличилось на 52 человека. Кроме того, скончались двое заболевших.

По данным на утро 6 мая, в Кузбассе выявлено 180 заболевших коронавирусом – это на 52 человека больше, чем было в последний апрельский день. Как сообщает оперативный штаб Кузбасса, на утро среды в регионе зафиксированы четыре случая, когда скончались пациенты с подтвержденным коронавирусом.

Сейчас 151 житель Кузбасса, у которых тесты подтвердили коронавирус, находятся в инфекционных больницах региона. На домашней самоизоляции, с стационарах и обсерваторах - 9705 человек.

Антирекорд

Больше всего заболевших за все время эпидемии в Новокузнецке – здесь коронавирус диагностировали у 53 человек. В Кемерове – 32 заболевших, а в Краснобродском – 30. В Анжеро-Судженске зафиксировано 17 человек, у которых тесты на коронавирус оказались положительными. В Прокопьевске – семеро. В остальных городах и территориях – по четыре и менее больных коронавирусом.

Закрыты две больницы – частично

За майские праздники в Кузбассе оказались закрытыми несколько отделений сразу двух медицинских учреждений. У одного из пациентов НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний специалисты заподозрили коронавирус. Анализы подтвердили опасения медиков, и пациента перевели в Кемеровскую областную клиническую инфекционную больницу. Отделение, где он лечился, закрыто на карантин, а всем пациентам, которые в то же время проходили лечение, проводят необходимые обследования.

Также до особого распоряжения закрыты несколько отделений Новокузнецкого филиала областного кардиодиспансера. Коронавирус обнаружили у нескольких пациентов, которые прошли здесь курс лечения, были выписаны из больницы, а спустя некоторое время почувствовали недомогание. Пациенты с коронавирусом проходят лечение в инфекционной больнице. Те же, кто находился в стационаре кардиодиспансера, изолированы в отделениях больницы. Им сделаны тесты, и сейчас эти пациенты получают необходимое лечение по основному заболеванию. Персонал отделений, где лечились пациенты с коронавирусом, перешли на режим работы без выхода из медорганизации.

Видеодневник

Губернатор Кузбасса, Сергей Цивилев, выпустил первый эпизод видеодневника о борьбе с коронавирусом. В небольшом ролике рассказывается о том, что стоит за цифрами сводок, как работают врачи, как возвращали на родину кузбассовцы, не имевшие возможности выехать из-за границы.

- Многое из того, что есть в ролике, до этого оставалось за кадром. О героизме врачей, подготовке коек и аппаратов ИВЛ, о непростых решениях, сложностях при возвращении кузбассовцев домой - в этом выпуске, - такую аннотацию к ролику оставил губернатор.

Выпускной будет, но потом

На вторую половину лета перенесли школьные выпускные вечера. Благодаря такому переносу они будут проходить в привычном, традиционном формате.

- Для всех одиннадцатиклассников выпускной вечер - это большое событие. В Кузбассе выпускные состоятся в традиционном формате, без всяких удаленных режимов, но не раньше августа, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Пока точные даты выпускных не называются, зато точно известно, что выпускники из малообеспеченных семей, как и прежде, могут рассчитывать на материальное пособие в 10 тысяч рублей.

Когда экзамены?

Как сообщает пресс-служба администрации Правительства Кузбасса, резервные сроки написания итоговых сочинений назначены на 25 мая. Чуть раньше, 18 мая, будет организовано дистанционное собеседование для 320 девятиклассников Кузбасса. Первые экзамены по географии, литературе и информатике в форме ЕГЭ планируется провести 8 июня.

С зарплатой помогут

Предприниматели Кузбасса с 6 мая начинают получать региональные субсидии на возмещение затрат по выплате зарплаты сотрудникам. Претендовать на такие субсидии могут предприятия наиболее пострадавших отраслей экономики. Сюда входят сфера общественного питания, туризм, торговля и прочие.

- Субсидия будет выплачиваться ежемесячно в размере 50 процентов от минимального размера оплаты труда (7884,5 рублей) и компенсации затрат на уплату страховых взносов на каждого работника. Максимальный срок предоставления субсидии – три месяца, – пояснил Константин Венгер.

Важное дополнение: получателями выплат могут стать только те компании, где издан внутренний приказ об объявлении простоя или нерабочих дней. Также обязательным условием является соблюдение всех требований санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства и отсутствие у компании долгов по налогам и сборам.

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