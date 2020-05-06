РСХБ запускает цифровые кредитные карты Visa и Mastercard для новых клиентов

В ближайшее время в РСХБ станет доступно использование кредитной цифровой карты для новых клиентов. Такая карта создается в цифровом виде в режиме онлайн через Мобильный банк, в защищенном приложении, и используется с помощью мобильного устройства.

Сервис создания цифровой карты онлайн до получения карты на материальном носителе доступен для карт Visa и Mastercard в платежных приложениях Apple pay, Google pay и Samsung pay. Цифровая карта не имеет ограничений: ею можно расплачиваться в обычных магазинах и осуществлять операции в банкоматах, оснащенных ридерами бесконтактных карт.

«Уже сейчас клиенты РСХБ могут начать пользоваться дебетовой цифровой картой или кредитной картой, открытой к действующему счету. Вскоре такой сервис будет предоставлен и при открытии кредитных карт для новых клиентов. В планах на 2020 год – дальнейшее развитие мобильных платежных сервисов как в части подключения новых поставщиков услуг и платежных систем, так и расширения функциональности», — подчеркнула руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

На сегодняшний день Россельхозбанк является лидером российского рынка по объему реализованных платежных сервисов. Банком уже запущены такие цифровые продукты, как Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay, Garmin Pay, Huawei Pay, Кошелек Pay, Swatch Pay. В апреле 2020 года порядка 18 процентов платежных операций проводится с их помощью.

Чтобы оптимизировать процесс взаимодействия с клиентом, в РСХБ использовали Customer Journey Map (CJM). Полученные результаты исследования CJM по кредитным картам были применены для оптимизации процессов и возможности моментального создания цифровой кредитной карты и использования ее до получения пластикового носителя.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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