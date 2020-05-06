Кредиты Россельхозбанка можно получить онлайн в режиме реального времени

Оформить кредит клиенты смогут, заполнив заявку в Интернет-банке или мобильном приложении и дождавшись сообщения об одобрении. Услуга доступна также клиентам, ранее подававшим заявку в офисе Банка и получившим положительное решение о выдаче кредита. Денежные средства будут зачислены на счет в течение одного рабочего дня.

После одобрения нужно подтвердить свое согласие на оформление кредита в Интернет-банке или мобильном приложении, ознакомиться с пакетом документов по кредитной сделке и подтвердить заключение договора SMS-паролем.

Сумма кредита для дистанционного получения составляет от 30 тысяч рублей. Сроки — от 6 до 84 месяцев, а процентная ставка — от 8,5 процента годовых.

«Мы непрерывно повышаем удобство и функциональность своих дистанционных каналов, чтобы клиенты могли перейти на полностью удаленное взаимодействие с Россельхозбанком. Теперь без посещения офиса можно не только оставить заявку на кредит, но и непосредственно получить денежные средства на свой счет», — отметил заместитель Председателя Правления РСХБ Олег Овсяницкий.

В начале апреля количество оформленных онлайн через мобильное приложение РСХБ и Интернет-банк заявок на потребительские кредиты выросло в 1,5 раза, по сравнению с февралем и мартом. Клиенты, соблюдая рекомендованный режим пребывания дома, активно пользовались и продолжают пользоваться всеми возможностями Банка дистанционно. «Основной рост заявок в онлайн-каналах по потребительским кредитам наблюдается среди наших действующих клиентов, находящихся на зарплатном обслуживании. Мы связываем это, прежде всего, с тем, что зарплатные клиенты чаще остальных пользуются всеми онлайн-сервисами Банка, в том числе кредитными продуктами — это удобно и быстро», — добавил Олег Овсяницкий.

За апрель 2020г. общий рост заявок в онлайн-каналах Россельхозбанка – сайт www.rshb.ru, мобильное приложение РСХБ и Интернет-банк, составил 20 процентов, по сравнению с мартом.

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