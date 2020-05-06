Женщины-пенсионеры в 3 раза чаще берут кредиты, чем мужчины-пенсионеры

Аналитики Россельхозбанка изучили данные кредитного портфеля Банка за I квартал 2020 года в части клиентской активности людей пожилого возраста и составили «портрет» заемщика-пенсионера.

Средний возраст заемщиков – 66 лет. Более половины всех заявок (71 процент) приходится на семейные пары. На долю незамужних женщин и неженатых мужчин приходится 16 процентов заявок. Остальные 13 процентов заёмщиков - люди в разводе. Более 76 процентов обратившихся в Банк за кредитом – женщины, 24 процента - мужчины. У мужчин отмечена чуть большая средняя сумма кредита (243 тысяч рублей), чем у женщин (234 тысяч рублей).

Эксперты РСХБ также проанализировали, какие продукты наиболее востребованы у клиентов пенсионного возраста. Наибольшим спросом у пенсионеров пользуется кредит наличными – 63 процента от общего количества поступивших в I вартале 2020 года заявок. На долю заявок на покупку недвижимости приходится 21 процент, на оформление кредитной карты – 16 процентов заявок.

Россельхозбанк в Кузбассе с начала года выдал 922 потребительских кредитов на общую сумму порядка 310 тысяч рублей, из них 563 (61 процент) пенсионные кредиты на сумму порядка 140 тысяч рублей (45 процентов).

«Изучение статистических данных помогает нам значительно улучшить продуктовую линейку РСХБ, сделать ее наиболее доступной и востребованной для разных категорий клиентов. Россельхозбанк традиционно поддерживает старшее поколение в финансовых вопросах. Мы стараемся подстраиваться под потребности людей, вышедших на заслуженный отдых, и предлагаем им более выгодные условия по вкладам, кредитам и пенсионным картам. Практика показывает, что пенсионеры – самые ответственные и исполнительные клиенты Россельхозбанка. Они не стесняются задавать вопросы, досконально изучают правила пользования тем или иным продуктом, что позволяет им получать максимальную выгоду от банковских услуг», - прокомментировала руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.