2020-05-06T19:27:42+03:00
Общество

Онлайн-акция «Бессмертный полк» в Кемерове-2020: программа, расписание, участники

В 2020 году акция «Бессмертный полк» в Кемерове пройдет в режиме онлайн
Ирина АВТУШКО
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Онлайн-акция Бессмертный полк в Кемерове 2020: программа, расписание, участникиОнлайн-акция Бессмертный полк в Кемерове 2020: программа, расписание, участникиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жители Кемерова очень трепетно относятся к такому празднику, как День Победы. Несмотря на пандемию коронавируса и он, и такие акции, как «Бессмертный полк», в 2020 году все равно пройдут, но в необычном формате - в режиме онлайн.

Как сообщал ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, само шествие будет перенесено на более поздний срок, однако как таковая акция отменена не будет. Для участия в ней уже сейчас можно загрузить фотографию и данные своего героя на сайт «Бессмертного полка России» www.2020.polkrf.ru .Все фотографии пройдут премодерацию. Помощь для участия в проекте можно получить по горячей телефонной линии: 8-800-201-9450.

- Кузбасс хорошо помнит и чтит героев войны. Каждый год на шествия «Бессмертного полка» выходят тысячи жителей области. Уверен, кузбассовцы будут активно участвовать и в новом онлайн-проекте. Я обязательно загружу на сайт фотографию и данные своего дедушки, Семена Ивановича Цивилева. Он был сапером, участвовал в боях подо Ржевом, был тяжело ранен, сильно пострадал при взрыве. Вернулся с войны с медалью «За отвагу», - сказал Сергей Цивилев.

Само онлайн-шествие состоится на сайте «Бессмертного полка России» в День Победы, 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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