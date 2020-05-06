Коронавирус в Кузбассе, ситуация на 7 мая 2020

Ежедневно меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. А мы ежедневно рассказываем о том, как обстоят дела со страшным заболеванием в регионе.

По данным оперативного штаба, на утро 7 мая в Кузбассе выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших достигло 198 человек. За время, прошедшее в момента выявления первого случая COVID-19, получили необходимую помощь, выздоровели и выписаны из больниц региона 26 человек. Не удалось спасти четверых кузбассовцев с подтвержденным коронавирусом: они скончались от сопутствующих заболеваний или развившейся пневмонии.

На утро 7 мая 168 жителей региона находится в стационарах региона с подтвержденным коронавирусом. Еще 9503 человека находятся в обсерваторах, стационарах или на домашней самоизоляции. Эти люди контактировали с заразившимися коронавирусом или прибыли из других стран и регионов.

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