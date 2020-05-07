2020-05-07T07:04:00+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Губернатор Кузбасса высоко оценил уровень производства на заводе горношахтного оборудования СУЭК

В ходе поездки в Ленинск-Кузнецкий губернатор Кузбасса Сергей Цивилев познакомился с деятельностью ООО «Сиб-Дамель» - ведущего предприятия компании «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко), специализирующегося на производстве и ремонте горношахтн
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Ускоренное развитие предприятия началось с 2015 года, когда в СУЭК была принята комплексная программа по импортозамещению. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»Ускоренное развитие предприятия началось с 2015 года, когда в СУЭК была принята комплексная программа по импортозамещению. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»
Изменить размер текста:

Начав свою историю с 1915 года, когда были созданы первые общерудничные механические мастерские, сегодня «Сиб-Дамель» стал современным крупным заводом, способным не только ремонтировать, но и производить широкий ассортимент необходимого шахтам электротехнического и другого оборудования.

Ускоренное развитие предприятия началось с 2015 года, когда в СУЭК была принята комплексная программа по импортозамещению. За этот период в модернизацию предприятия инвестировано более одного миллиарда рублей. Благодаря переоснащению современными станками, на заводе освоен выпуск ленточных конвейеров с шириной полотна до 1600 мм, а также роликов и приводных барабанов. С использованием этого отечественного оборудования на шахтах компании установлено несколько рекордов добычи российского и мирового уровня.

Налажено производство собственными силами осланцевателей. Совместно с зарубежными партнёрами - пускателей электромагнитных для проходческих забоев и трансформаторных подстанций. Одно из последних ноу-хау – изготовление впервые в отрасли ленточного отвалоформирователя для нового техкомплекса шахты «Талдинская-Западная 1». Представленные машиностроителями образцы оборудования неизменно завоевывают престижные награды на международной выставке-ярмарке «Уголь России и Майнинг» (г. Новокузнецк).

Губернатор побывал также в созданных за последние два года цехах по ремонту силовой гидравлики и металлоконструкций секций механизированной крепи. Для их оснащения приобретено современное высокотехнологичное отечественное и импортное оборудование. В совокупности оно позволяет силами предприятия осуществлять весь спектр работ по ремонту и восстановлению несущих металлоконструкций и гидравлических элементов.

Глубокая модернизация «Сиб-Дамеля» позволила за пять лет увеличить объемы выручки в 4,3 раза, нарастить среднесписочную численность в 2 раза (сегодня в коллективе трудится более 570 сотрудников), повысить производительность труда на одного работника в 2,5 раза.

«Несмотря на связанные с коронавирусом ограничительные меры и сложную ситуацию на мировом топливном рынке, угледобывающая отрасль продолжает интенсивно работать и добиваться успехов. На базе старых цехов компания «СУЭК-Кузбасс» смогла создать и развить современное производство, способное осуществлять полный цикл ремонтных работ и выпускать собственную продукцию. Это результат упорной, планомерной работы», — отметил Сергей Цивилев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Губернатор Кузбасса высоко оценил уровень производства на заводе горношахтного оборудования СУЭК
В ходе поездки в Ленинск-Кузнецкий губернатор Кузбасса Сергей Цивилев познакомился с деятельностью ООО «Сиб-Дамель» - ведущего предприятия компании «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко), специализирующегося на производстве и ремонте горношахтн
В СУЭК создан мобильный автопоезд для дезинфекции зданий и дорог и установлены тепловизоры для тотальной термометрии
СУЭК Андрея Мельниченко продолжает оперативно реализовывать комплексную программу проведения дополнительных мер профилактики по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионах присутствия
Россельхозбанк запустил программу кредитования бизнеса на выплату заработной платы под 0 процентов
АО «Россельхозбанк» приступил к финансированию в рамках государственной программы кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей
Иван Клеймёнов: «Энергетикам помогает «профессиональный иммунитет» к чрезвычайным ситуациям»
Профессиональная дисциплина, предельная ответственность и бесперебойное электроснабжение – даже в сложных условиях пандемии приоритеты кузбасских энергетиков остаются неизменными
В компании «СУЭК-Кузбасс» в режиме телемоста состоялось заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса
В АО «СУЭК-Кузбасс» продолжает оперативно реализовываться комплексная программа проведения дополнительных мер профилактики по недопущению распространения коронавирусной инфекции
Новости 24
На майские праздники в Кемерове транспорт будет ходить по расписанию выходного дня
В Кузбассе учебный год в школах продлен до конца мая
Часть денег от строительства комплекса «Кузбасс-арена» пойдет на поддержку пострадавших от коронавируса предприятий
В Кузбассе снизилось число жителей на обязательной изоляции
В каких городах обнаружили новых заболевших коронавирусом в Кузбассе
Двое пациентов вылечились от коронавируса в Кузбассе на 7 мая
6 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе зафиксировано 7 мая
28 кузбассовцев отдали мошенникам почти полтора миллиона рублей
Приставы помогли кузбассовцу вернуть 200 тысяч долга по зарплате
В Новокузнецке благоустроят 68 дворовых территорий
Уникальное оборудование для угольщиков начали делать в Кузбассе
В Кемерове отремонтируют рушащийся мост через Искитимку
Менеджер кузбасского магазина не выдала продавцу маску и поплатилась за это
Зеленоглазого мужчину разыскивают в Кузбассе
Где и как кузбассовцы заражаются коронавирусом
Разметка против коронавируса появится на остановках в Кузбассе
Новый руководитель отделения ПФР назначен в Кузбассе
Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых
Кузбассовец прошел сквозь крышу и попал в руки полиции
Заморозки до -4 и грозы идут в Кузбасс
Мужчину с ножом в глазу спасали врачи из Кемерова
129 нарушений в санобработке подъездов выявили в Кузбассе
Женщины-пенсионеры в 3 раза чаще берут кредиты, чем мужчины-пенсионеры
В День Победы кузбассовцам разрешили возложить цветы к мемориалам
Кузбассовцы поблагодарят за Победу гигантскими словами из деревьев
Кредиты Россельхозбанка можно получить онлайн в режиме реального времени