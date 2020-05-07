Губернатор Кузбасса высоко оценил уровень производства на заводе горношахтного оборудования СУЭК

Начав свою историю с 1915 года, когда были созданы первые общерудничные механические мастерские, сегодня «Сиб-Дамель» стал современным крупным заводом, способным не только ремонтировать, но и производить широкий ассортимент необходимого шахтам электротехнического и другого оборудования.

Ускоренное развитие предприятия началось с 2015 года, когда в СУЭК была принята комплексная программа по импортозамещению. За этот период в модернизацию предприятия инвестировано более одного миллиарда рублей. Благодаря переоснащению современными станками, на заводе освоен выпуск ленточных конвейеров с шириной полотна до 1600 мм, а также роликов и приводных барабанов. С использованием этого отечественного оборудования на шахтах компании установлено несколько рекордов добычи российского и мирового уровня.

Налажено производство собственными силами осланцевателей. Совместно с зарубежными партнёрами - пускателей электромагнитных для проходческих забоев и трансформаторных подстанций. Одно из последних ноу-хау – изготовление впервые в отрасли ленточного отвалоформирователя для нового техкомплекса шахты «Талдинская-Западная 1». Представленные машиностроителями образцы оборудования неизменно завоевывают престижные награды на международной выставке-ярмарке «Уголь России и Майнинг» (г. Новокузнецк).

Губернатор побывал также в созданных за последние два года цехах по ремонту силовой гидравлики и металлоконструкций секций механизированной крепи. Для их оснащения приобретено современное высокотехнологичное отечественное и импортное оборудование. В совокупности оно позволяет силами предприятия осуществлять весь спектр работ по ремонту и восстановлению несущих металлоконструкций и гидравлических элементов.

Глубокая модернизация «Сиб-Дамеля» позволила за пять лет увеличить объемы выручки в 4,3 раза, нарастить среднесписочную численность в 2 раза (сегодня в коллективе трудится более 570 сотрудников), повысить производительность труда на одного работника в 2,5 раза.

«Несмотря на связанные с коронавирусом ограничительные меры и сложную ситуацию на мировом топливном рынке, угледобывающая отрасль продолжает интенсивно работать и добиваться успехов. На базе старых цехов компания «СУЭК-Кузбасс» смогла создать и развить современное производство, способное осуществлять полный цикл ремонтных работ и выпускать собственную продукцию. Это результат упорной, планомерной работы», — отметил Сергей Цивилев.