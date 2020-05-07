Мэр Новокузнецка рассказал о пациенте, из-за которого заболели коронавирусом более десяти врачей. Более того, пришлось закрыть на карантин сразу два медучреждения, которые занимаются проблемами сердечно-сосудистой системы.

Сергей Кузнецов в эфире программы «Утро с мэром» от 7 мая рассказал о ситуации с коронавирусом в городе и о том, что более чем у десяти врачей обнаружили коронавирус.

- Один пациент, не зная, что он болеет этой инфекцией, пришел в филиал кардиологического центра имени Барбараша (бывшая горбольница № 2). COVID обостряет все заболевания, и он пришел полечить сердце, - рассказал глава города. - Его обследовали, взяли анализы - он чист. Выписали. Он поехал в кардиологический центр Кузбасса в Кемерово. А там у него выявили COVID-19. У нас уже больше 10 человек медицинского персонала с COVID-19.

После того как стало известно о диагнозе, в новокузнецкой больнице обследовали врачей, установили пациентов, которые в то же время находились в этой больнице. После этого пришлось закрыть на карантин несколько отделений кардиодиспансера.

- Вторую горбольницу мы вынуждены были законсервировать, закрыть. Там же в ней сейчас находится определенное количество пациентов и врачей с ними. Они там живут, и они не будут выходить из этой «консервной банки» в течение двух недель. А потом еще другая терапия будет. Теперь те, кто прошел через эту больницу, а их более 500 человек за апрель, все найдены, у всех взяты анализы, - добавил Сергей Кузнецов.

Врачи заразились коронавирусом от пациента в Новокузнецке. Видео: "Ново-ТВ", "Утро с мэром", эфир от 7 мая

Напомним, на утро 7 мая Новокузнецк лидирует по количеству заболевших коронавирусом: здесь уже выявлено 70 случаев COVID-19. Всего же в регионе с начала эпидемии выявлено 204 случая заражения.

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