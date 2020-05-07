2020-05-07T14:34:50+03:00
Общество

Жара вернется в Кузбасс на выходных

Синоптики дали прогноз погоды на предстоящие праздничные дни
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Жара вернется в Кузбасс на выходныхЖара вернется в Кузбасс на выходныхФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Теплые солнечные дни вернутся в Кузбасс в предстоящие выходные. По данным синоптиков, температура воздуха поднимется до +29 градусов. Однако такая погода - вовсе не повод нарушать самоизоляцию.

В пятницу, 8 мая, ночью ожидается -1… +4 градуса, впрочем, местами будет теплее - около +9. Пройдут кратковременные дожди, утром возможны туманы и дымки, но уже днем вероятность осадков будет невелика. Воздух прогреется до +13… +18, местами - до +23. При этом северный ветер может достигать 13 метров в секунду.

В ночь на субботу, 9 мая, местами возможны заморозки до -4 градусов. Однако преобладающей будет температура +1… +6. Днем ветер сменит направление на восточное, местами он может достигать 12 метров в секунду, но в основном не будет превышать 2-7. Воздух прогреется до +19… +24 градусов, осадков не ожидается.

В воскресенье, 10 мая, ночь будет теплее предыдущей на три градуса. День ожидается ясным, ветер сменит направление на юго-восточное, но его скорость останется прежней. Столбики термометров достигнут отметок +23… +28 градусов.

А вот следующие два дня будут по-летнему жаркими. Если в ночь на 11 и 12 мая температура воздуха составит +7… +12 градусов, то уже днем некоторые кузбассовцы будут изнывать от зноя: синоптики прогнозируют +24… +29. Осадков не ожидается, а ветер останется прежним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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