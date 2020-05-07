Вместо Турции – в деревню: эксперты РСХБ спрогнозировали влияние коронавируса на перспективы агротуризма

Согласно статистике, летом россияне совершают более 15 миллионов туристических поездок за границу. Однако в этом году, с учетом вызванных пандемией коронавируса существующих запретов, не позволяющих планировать отдых за рубежом, количество выезжающих может сократиться на 75 процентов. Это изменение обладает потенциалом увеличить поток внутреннего туризма на 10 млн поездок.

К традиционным видам туризма – пляжному и поездкам по достопримечательностям – добавится и сравнительно новый, но очень перспективный для России способ отдыха – аграрный туризм. Сейчас в селах и деревнях страны имеется 562 тысяч мест для размещения гостей. И возможность размещения в этом году вырастет, так как мест в удобно расположенных гостиницах станет больше из-за сокращения потока туристов-иностранцев. К тому же гостиницы и так заполнялись обычно не более чем на 80 процентов. Эти факторы позволят обеспечить дополнительными местами для отдыха не менее 1,5 миллиона человек

Именно аграрный туризм обладает самым большим потенциалом развития в России, считает Центр отраслевой экспертизы. Для сравнения – в Европе, по данным Ассоциации сельского туризма (Eurogites), в отрасль вовлечены примерно 100 тыс. ферм. Отрасль напрямую и косвенно поддерживает около 1 млн рабочих мест, и при этом генерируется около 150 миллиардов евро выручки (суммарно во всех связанных отраслях). В Европе агротуризм приносит порядка 35 процентов от совокупного дохода сельхозпроизводителей. Как сообщает Министерство сельского хозяйства США, более 20 000 американских ферм используют туризм для получения дополнительных доходов, которые в среднем составляют более 10 тысяч долларов в год.

«В России объектами сельского туризма уже сейчас могут стать до нескольких тысяч хозяйств. Однако само явление сельского туризма у нас только зарождается. Фермеры начинают знакомиться с ним, для них оно выступает дополнительным источником дохода. Сложившаяся ситуация подтолкнет во внутренний агротуризм тех, кто полетел бы, например, в Турцию, тех, кто любит открывать для себя новую кухню. Ведь рост популярности местной еды, так называемое «локаворство», – это признанный феномен. В целом с каждым годом село будет прирастать новой функцией – рекреационной, это тренд агросектора большинства развитых стран», – прогнозирует руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

Таким образом, на данный момент стоит задача создать условия для того, чтобы фермеры могли предлагать услуги агротуризма, а туристы могли их видеть. Эту задачу решает Центр развития финансовых технологий РСХБ, который интегрирует соответствующую онлайн-платформу в собственную цифровую экосистему для фермеров. Фермеры смогут поделиться опытом сельских развлечений, предлагая клиентам экскурсии, дегустации и участие в ремесленных мастер-классах. Сразу после регистрации на платформе фермер сможет загрузить свои предложения, добавляя красивые фотографии и описание. Виды предложений будут классифицированы, что позволит оптимизировать поисковые запросы клиентов и повышать конверсию продаж для фермеров. Для туриста будет работать система интеллектуального поиска, которая позволит обрабатывать и распознавать запросы посетителей, автоматически исправляя ошибки и опечатки, а также поддерживая различные поисковые фильтры.

«Внедрение технологий ИИ позволит адаптировать сайт под потребности каждого посетителя. Например, технология real-time learning позволяет менять структуру сайта в зависимости от поведения клиента, а также формировать актуальные рекомендации. Мы стремимся использовать современные технологии для объединения фермеров и путешественников на нашей платформе. Клиенты смогут жить в настоящих фермерских условиях, пробовать самые свежие фрукты и сельскохозяйственные продукты, узнавать, как работают огромные плантации и небольшие семейные усадьбы», – объяснила Директор Центра развития финансовых технологий РСХЮ Елена Батурова.

Сервис предназначен как для жителей России, так и для иностранных гостей.

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Партнерский материал.