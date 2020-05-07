2020-05-07T15:01:57+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк выдал 394 миллиарда рублей аграриям с начала 2020 года

Кредитные средства использовались на пополнение оборотных средств, на строительство и модернизацию овощехранилищ и животноводческих комплексов, а также на приобретение сельскохозяйственной техники и животных
Яков КРЫМСКИЙ
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За три месяца 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 394 миллиарда рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 12 процентов. Заемщиками стали свыше 400 предприятий сегмента крупного бизнеса и порядка 2,3 тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Объем долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу, составил 91 миллиард рублей, краткосрочных – 303 миллиарда рублей. Объем кредитования предприятий малого и микробизнеса вырос на 76 процентов. В рамках программы льготного кредитования в 2020 году клиенты уже получили более 84 миллиардов рублей.

Россельхозбанк в Кузбассе выдал заемщикам АПК 280 миллионов рублей. Объем долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу, составил 7,9 миллиона рублей, краткосрочных – 272,1 миллиона рублей. Объем кредитования предприятий малого и микробизнеса вырос на 43 процента. В рамках программы льготного кредитования в 2020 году клиенты уже получили более 165,6 миллиона рублей.

Кредитные средства использовались на пополнение оборотных средств, на строительство и модернизацию овощехранилищ и животноводческих комплексов, а также на приобретение сельскохозяйственной техники и животных.

«Россельхозбанк как ключевой финансовый партнер агропромышленного комплекса планирует не только сохранить объем финансирования отрасли не ниже уровня 2019 года, но и существенно его нарастить, в том числе за счет льготного кредитования. Несмотря на непростое для граждан страны время, РСХБ делает все необходимое, чтобы обеспечить бесперебойное финансирование сельхозпроизводителей, в том числе на проведение сезонных работ. Последовательное увеличение темпов кредитования будет способствовать укреплению продовольственной безопасности России, развитию малого бизнеса на селе и повышению уровня жизни на сельских территориях», - отметила первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

Сохранение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев, появлением специальных программ с кредитными условиями, расширением перечня банковских продуктов и услуг, предназначенных не только для крупных агропредприятий, но и для малых хозяйств.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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