Россельхозбанк выдал 394 миллиарда рублей аграриям с начала 2020 года
За три месяца 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 394 миллиарда рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 12 процентов. Заемщиками стали свыше 400 предприятий сегмента крупного бизнеса и порядка 2,3 тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Объем долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу, составил 91 миллиард рублей, краткосрочных – 303 миллиарда рублей. Объем кредитования предприятий малого и микробизнеса вырос на 76 процентов. В рамках программы льготного кредитования в 2020 году клиенты уже получили более 84 миллиардов рублей.
Россельхозбанк в Кузбассе выдал заемщикам АПК 280 миллионов рублей. Объем долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу, составил 7,9 миллиона рублей, краткосрочных – 272,1 миллиона рублей. Объем кредитования предприятий малого и микробизнеса вырос на 43 процента. В рамках программы льготного кредитования в 2020 году клиенты уже получили более 165,6 миллиона рублей.
Кредитные средства использовались на пополнение оборотных средств, на строительство и модернизацию овощехранилищ и животноводческих комплексов, а также на приобретение сельскохозяйственной техники и животных.
«Россельхозбанк как ключевой финансовый партнер агропромышленного комплекса планирует не только сохранить объем финансирования отрасли не ниже уровня 2019 года, но и существенно его нарастить, в том числе за счет льготного кредитования. Несмотря на непростое для граждан страны время, РСХБ делает все необходимое, чтобы обеспечить бесперебойное финансирование сельхозпроизводителей, в том числе на проведение сезонных работ. Последовательное увеличение темпов кредитования будет способствовать укреплению продовольственной безопасности России, развитию малого бизнеса на селе и повышению уровня жизни на сельских территориях», - отметила первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.
Сохранение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев, появлением специальных программ с кредитными условиями, расширением перечня банковских продуктов и услуг, предназначенных не только для крупных агропредприятий, но и для малых хозяйств.
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