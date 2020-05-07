2020-05-07T15:39:10+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ удваивает медработникам бонусы по программе «Урожай»

Россельхозбанк объявляет о запуске специальной акции «Двойное здоровье!» для сотрудников медучреждений
Яков КРЫМСКИЙ
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Медицинские работники - держатели дебетовых карт РСХБ смогут получать бонусные баллы Программы лояльности «Урожай» в повышенном размере – 3 бонусных балла за каждые потраченные 100 рублей по операциям оплаты товаров и услуг.

Повышенные бонусы начисляются по картам, которые обслуживаются на тарифных планах «Зарплатный», «Зарплатный 5+», «Зарплатный Максимум», «Зарплатный МИР», «Зарплатный МИР 5+» и «Зарплатный Статус.

«В РСХБ высоко оценивают вклад, который врачи и медицинский персонал ежедневно вносят в борьбу с пандемией коронавируса. Мы запустили акцию с повышенным начислением бонусов в знак признательности и благодарности медработникам за их нелегкий труд», — прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Универсальная программа лояльности «Урожай» объединяет в себе элементы авиакобрендов, карт с CashBack и дисконтных карт. Бонусные баллы можно потратить на товары из каталога вознаграждений. Программа лояльности подключается как бесплатная дополнительная услуга в банкоматах и терминалах, в дополнительных офисах Россельхозбанка или с помощью сотрудника Контакт-центра по номеру 8 (800) 100-0-100, а также в приложениях Интернет-банк и Мобильный банк.

Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2020 г. включительно. Подробная информация об акции и платежных сервисах представлена на официальном сайте Банка www.rshb.ru

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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