Коронавирус в Кузбассе, последние данные на 8 мая

Ситуация с коронавирусомне стоит на месте. Ежедневно в Кузбассе регистрируют не только новые случаи заболеваний, но и выздоровлений. А мы продолжаем следить за развитие событий.

Новые случаи заражения

На утро 8 мая, по данным оперативного штаба, в Кузбассе зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, число заразившихся с момента выявления первого случая, достигло 204 человек. В стационарах сейчас находятся 172 человека с подтвержденным диагнозом. 28 кузбассовцев уже прошли курс лечения и выписаны из больница. Еще четыре человека с выявленным коронавирусом скончались. Кроме того, на самоизоляции, в обсерваторах и стационарах находятся 7808 человек, которые контактировали с заболевшими или сами вернулись из других регионов или стран.

Где больше всего заболевших?

Почти треть всех случаев заражения приходится на город Новокузнецк. Короновирус диагностировали у 70 горожан.

На втором месте по количеству зараженных – Кемерово с 33 заболевшими, на третьем – Краснобродский с 30 пациентами с подтвердившимся коронавирусом. Кроме того, у 18 жителей Анжеро-Судженска диагностировали COVID-19, в Прокопьевске – у шести. В остальных территориях число заболевших от одного до пяти.

Как и где заражаются кузбассовцы?

По данным, которые приводит оперативный штаб, 60 процентов заболевших коронавирусом – это люди, которые ранее контактировали с другими заболевшими. В 21 проценте случаев кузбассовцы, у которых диагностировали COVID-19, приехали из других стран или регионов. А вот каким образом и где заболели еще 19 процентов пациентов с кронавирусом, не установлено.

Разметка против коронавируса

Одно из новшеств, которые планируют ввести в Кузбассе – разметка на остановках общественного транспорта. Предполагается, что это поможет жителям региона соблюдать социальное дистанцирование.

- Сейчас разрабатываются варианты, например, что разметка будет состоять из ячеек 1,5х1,5 метра, - сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. - Также на остановках разместят информационные аншлаги с напоминанием кузбассовцам держаться подальше друг от друга

Сиди дома!

Несмотря на то, что количество заболевших коронавирусом растет, некоторые кузбассовцы, находящиеся на самоизоляции, не хотят соблюдать предписания. Так, житель Калтана вместо того, чтобы сидеть дома, отправился в магазин за спиртным. За нарушения предписания о двухнедельной изоляции мужчине теперь грозит штраф – 15 тысяч рублей.

На утро 7 мая карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:

Новокузнецк - 70 человек, 4 выздоровели, 1 умер;

Кемерово - 33 человека, 11 выздоровели;

Краснобродский - 30 человек, 7 выздоровели, 2 умерли;

Анжеро-Судженск - 18 человек;

Прокопьевск - 6 человек;

Прокопьевский район - 5 человек, 1 выздоровел;

Калтан - 5 человек, 1 умер.

Тяжинский - 4 человека;

Новокузнецкий район - 4 человека;

Осинники - 3 человека;

Междуреченск - 3 человека, 1 выздоровел;

Мыски - 3 человека, 1 выздоровел;

Юрга - 3 человека;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - 3 человека, 1 выздоровел;

Ленинск-Кузнецкий - 2 человека;

Белово - 2 человека;

Мариинский район - 2 человека, 1 выздоровел;

Полысаево - 2 человека;

Киселевск - 2 человека;

Промышленновский район - 2 человека;

Топки - 1 человек, 1 выздоровел;

Беловский район - 1 человек.

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