2020-05-08T06:53:26+03:00
Общество

Владимир Путин заявил о необходимости поддержать шахтеров Кузбасса

Губернатор региона поблагодарил президента за внимание к проблемам отрасли
Екатерина РОМАНОВА
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Владимир Путин заявил о необходимости поддержать шахтеров КузбассаВладимир Путин заявил о необходимости поддержать шахтеров КузбассаФото: Константин НАГОВИЦЫН
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На совещании по вопросам развития транспортной отрасли президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что горнякам Кузбасса необходима поддержка.

«Благодарю Владимира Владимировича Путина за внимание к проблемам угольной отрасли и заявление о необходимости поддержать горняков. Шахтерам Кузбасса было важно услышать эти слова от президента», - написал на своей странице в соцсетях губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что сегодня работа полутора миллионов кузбассовцев так или иначе связана с угольной промышленностью и во многом зависит от того, будет ли обеспечена доставка угля на рынки, где он пользуется спросом.

- В ходе совещания прозвучал вопрос: достаточны ли для горняков нынешние объемы перевозок? Отвечу от лица всех шахтеров Кузбасса: абсолютно недостаточны. Пандемия усугубила снижение спроса на уголь в странах Европы, - продолжил Сергей Цивилев.

Снижение цены на рынке и высокая цена перевозок угля на европейский рынок делают этот сегмент убыточным. А это вкупе с международным кризисом в угольной отрасли может привести к негативным последствиям в экономике региона.

При нынешнем уровне цен и при предлагаемой РЖД стоимости перевозок поставки угля на европейский рынок являются убыточными. Кузбасс уже больше года испытывает серьезное влияние международного кризиса в угольной отрасли, дополнительное снижение рентабельности приведет к негативным последствиям для экономики региона. А вот снижение цен на перевозки могло бы выправить ситуацию, особенно сейчас, когда из-за пандемии отменена половина пассажирских поездов дальнего следования, а грузовые перевозки сократились на семь процентов.

- Настаиваю на необходимости использовать высвободившиеся мощности и пропускную способность железных дорог, чтобы нарастить транспортировку кузбасского угля на восток. Это даст нам возможность поставлять уголь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где на него есть спрос, - прокомментировал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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