Виртуальный культпоход: Где побывать в Новокузнецке не выходя из дома

75 лет назад май был особенно теплым и радостным. 9 мая закончилась Великая Отечественная война. Сегодня мы вновь и вновь говорим о подвиге, который совершили наши предки, подарив мирное небо и возможность жить свободно. И каждый победитель той войны - настоящая звезда, освещающая путь к добру, вере и миру в душах своих потомков. А какой увидели войну художники, поэты, артисты?

«Я согласен на медаль!»

Наслаждаемся великолепным «Василием Теркиным» и игрой новокузнецких артистов.

Поэму «Василий Теркин» знают, пожалуй, все. Старшее поколение слышит в простых строках поэмы отголоски рассказов родителей о войне, ветераны отмечают, насколько точно Александр Твардовский передал то, что и они когда-то пережили. А подростки удивляются, насколько сильными были люди в те времена, что даже несмотря на военное время, тяготы и невзгоды сумели сохранить веру в Победу и светлое будущее.

Постановка по «Василию Теркину» - это спектакль, наполненный поэзией и эмоциями. В каждом слове - боль и радость, тоска или веселье, решимость и отвага. В 30 отдельных сюжетах поэмы заключены самые главные сцены - знаменитая переправа через ледяную речку, фронтовые будни и минуты отдыха, страшная схватка со смертью, разговор Старика и Старухи.

Военные будни, о которых простыми словами говорит Александр Твардовский, актеры проживают на сцене, словно и сами на время переносятся на 75 лет назад. И пусть сегодня мы не можем лично побывать на спектакле, он нам доступен онлайн. Так вспомним же тех, кто прошел ту страшную войну и для кого та самая медаль, на которую был согласен герой поэмы, - до сих пор самая главная награда.

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>

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Новокузнецкий художественный музей представляет выставку одной картины. ФОТО: НХМ

Боль всех матерей в одной картине

Идем на виртуальную выставку одной картины.

О мужчинах, воевавших в годы Великой Отечественной войны, отдававших свои жизни ради будущих поколений, о тех, кто порой с пустыми руками шел на врага, выносил раненых с поля битвы и горел в танках, помнят все. Но был и еще один подвиг - подвиг матерей, провожавших своих детей на войну. Это на их хрупкие женские плечи легла забота о доме, детях, хозяйстве, работа на фабриках и заводах, на полях, фермах… И каждый раз каждая женщина, чей ребенок уходил из дома в солдатской гимнастерке, словно теряла часть своего сердца.

На картине Юрия Рысухина «Младший сын. Год 1941-й» как будто остановилось время. Мать провожает младшего сына на войну. Еще секунда - и он шагнет за порог. Но оба пока медлят. Мать иконой благословляет сына, а тот словно разрывается между долгом перед семьей и долгом перед Отечеством.

Искусствоведы сравнивают мать, провожающую сына на фронт, с богоматерью на иконе, которую она держит в своих руках. Жизнь, которую когда-то эта женщина подарила своему ребенку, может быть отнята. Но если он, младший сын, вслед за старшими сыновьями не защитит Отечество - не будет больше никакой жизни.

Скорбь и гордость, тоска по уходящему сыну и надежда - он вернется, и старшие вернутся. И все будет хорошо.

Посетить виртуальную выставку - сюда >>

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Новокузнецкий краеведческий музей расскажет историю братьев Ушаковых. Фото: Скриншот сайта Новокузнецкого краеведческого музея

Братья Ушаковы и их подвиг

Знакомимся с героями Великой Отечественной войны.

Героев в годы Великой Отечественной войны было немало. Многие из них стали настоящими символами мужества и отваги, доблести и чести. Среди них Герой Советского Союза (единственный из новокузнечан-героев Великой Отечественной войны, для кого этот город - родной) Николай Ушаков и его старший брат Евгений. Оба - генерал-майоры, награжденные высочайшими наградами тех лет.

Евгений Ушаков прошел сначала гражданскую, а потом и Великую Отечественную войну. Он был тем самым человеком, который умело и искусно руководил боем, личным примером показывал, как вступать в схватку и выходить из нее победителем - с наименьшими потерями. Именно он в июне 1943 года стал командиром знаменитой 37-й гвардейской Речицкой дивизии. И вся его жизнь была неразрывно связана с военным делом.

Младший брат Николай Ушаков пошел по стопам Евгения. Он командовал артиллерийским полком в битве за Сталинград. Позже полку было присвоено звание «Гвардейский», а Николая Ушакова представили к ордену «Александр Невский». Позже, во время Курской битвы, Николай Ушаков был ранен, затем участвовал в форсировании Одера, удерживая плацдарм.

Братья Ушаковы - настоящий пример мужества, доблести и чести, когда простые парни из уездного городка благодаря смелости, отваге и стратегическому складу ума сохранили жизни свои и солдат, чтобы привести их к Победе.

Посмотреть и почитать историю братьев Ушаковых можно здесь >>

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Пояс Ориона, Медведицы и 13 зодиакальных созвездий

Знакомимся со звездами немного ближе.

Имена древнегреческих богов знакомы даже тем, кто не изучал мифологию. А о знаках Зодиака любят порассуждать даже те, кто ни к астрономии, ни к астрологии не имеет отношения. Мы же с вами познакомимся с созвездиями Северного полушария и мифами, с которыми они связаны.

Много-много лет назад свет далеких звезд отправился в путешествие через космос к планете Земля. И если мы поднимем глаза вверх, увидим яркие звезды. А если проведем между ними воображаемые линии, то увидим их - созвездия. Лев, Дракон, ковши Большая и Малая Медведицы, Орион и многие, многие другие. Одни видны зимой, другие - летом, третьи - весной или осенью. Каждое из них - часть мифов, которые давным-давно создали люди, объясняя происхождение мира, неба и звезд. А знаете ли вы, какие созвездия видны в Северном полушарии? Когда они видны лучше всего? Чем отличаются астеризмы от созвездий? И вообще, сколько их, зодиакальных созвездий - 12 или 13? Попробуем узнать об этом с точки зрения науки и с точки зрения мифов.

Посетить планетарий онлайн можно здесь >>

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Новокузнецкий театр кукол «Сказ» приглашает на литературно-художественную композицию «Весна Победы». ФОТО: Кадр видео Новокузнецкого театра кукол «Сказ»

Весна Победы и театр кукол «Сказ»

Слушаем песни и стихи в исполнении артистов театра.

О Великой Отечественной войне написано немало. Мемуары, официальные исторические документы, картины художников, художественные и документальные фильмы, стихи, проза, песни… Все это создает картину того, что происходило в 1941 - 1945 годах. Но и сегодня трогательные, искренние, честные произведения бередят души участников войны и их потомков.

Так, артисты Новокузнецкого театра кукол «Сказ» создали литературно-художественную композицию «Весна Победы», в которую вошли произведения и песни военных лет.

Одним из участников онлайн-мероприятия стал артист Анатолий Винтенко, исполнивший «Песенку фронтового шофера». Одновременно с этим он рассказал о своих родных, участвовавших в той войне. Артисты театра уверены: песни Победы - это живая память о наших предках, подаривших нам жизнь и мирное небо над головой.

Посмотреть онлайн-мероприятие можно здесь >>