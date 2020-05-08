Виртуальный культпоход: Чем заняться на карантине в Кемерове

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в областной столице отменены все культурные, развлекательные и спортивные мероприятия. Однако театры и музеи предложили горожанам альтернативу - виртуальные посещения. Теперь можно смотреть спектакли и посещать выставки, буквально не вставая с дивана, - «Комсомолка» составила для своих читателей культурную онлайн-программу.

Загадочная Сибирь

Изучаем историю вместе с музеем-заповедником «Томская писаница».

Сотрудники музея-заповедника разработали подкасты - аудиофайлы с голосом сотрудников музея, рассказывающих о своей научной работе по изучению истории Сибири. Желающие могут услышать литературно-художественные версии легенд, былин и мифов, которые хранят экспозиции.

Один из подкастов - «Охотничий промысел на территории Притомья в XVII - начале XX века». Сотрудник музея-заповедника «‎Томская писаница» Сергей Егорченко рассказывает интересные факты об этом промысле.

Подкаст «Шорцы - коренной народ Кузбасса» подготовлен старшим научным сотрудником Еленой Орловой. Она расскажет, во что верили шорцы, чем занимались, как одевались и какие у них были любимые блюда.

«Полевая работа археолога» - рассказ Александра Сизева, научного сотрудника музея-заповедника «Томская писаница», о том, что такое археология, как ведутся полевые работы, какие древние поселения расположены в окрестностях «Томской писаницы» и многое другое из профессиональной жизни археолога.

А в выпуске «Сказы Томской писаницы - «Мировое древо» можно узнать о символе вселенского порядка в древнем мире.

Послушать легенды и мифы о экспозициях музея можно здесь >>

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Кемеровский театр драмы предлагает зрителям посмотреть интересный и противоречивый спектакль «Калека с острова Инишмаан». Фото: Кадр спектакля/youtube.com

История о жизни на «острове»

Окунаемся в атмосферу 90-х годов в России.

Кемеровский театр драмы предлагает зрителям посмотреть интересный и противоречивый спектакль «Калека с острова Инишмаан».

В основе сюжета лежит вымышленная история о странных, не вполне полноценных людях, которые живут на маленьком заброшенном острове, где все друг друга знают, любят и ненавидят одновременно. Каждый проклинает свою долю, каждый мечтает уехать, но не каждый понимает, чем может обернуться воплощение мечты.

Калеке Билли, самому умному и в то же время самому несчастному жителю острова выпадает шанс изменить жизнь. Именно он, живущий на попечении двух странноватых тетушек и мечтающий узнать тайну своего рождения, отправится на фабрику грез вслед за голливудскими режиссерами, затеявшими съемки фильма об ирландских рыбаках.

В «Калеке с острова Инишмаан» драматург Мартин Макдонах высмеивает национализм и одновременную оглядку на Запад, его герои злые, несчастные, но подкупающе искренние. Режиссер Ярослав Рахманин в кемеровском спектакле говорит не об Ирландии, она, скорее, становится именем нарицательным. По его словам, «это история о жизни на острове». Художественное решение спектакля возвращает нас в Россию 90-х, во время, когда падение «занавеса» лишь формальность и люди по инерции живут в своей внутренней изоляции.

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>

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Жителям города предлагается принять участие в интерактивной игре «Знаешь ли ты Кемерово?»Фото: Екатерина РОМАНОВА

Знаешь ли ты Кемерово?

Участвуем в виртуальной познавательной игре.

Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова продолжает постоянную познавательную рубрику «Дома с пользой». Наряду с цифровыми коллекциями и виртуальными выставками специалисты библиотеки создают интерактивные игры, используемые при проведении культурно-просветительских мероприятий.

И в этот раз жителям города предлагается принять участие в одной из них - в интерактивной игре «Знаешь ли ты Кемерово?»

Разработчики игры составили 16 вопросов в виде пазлов, правильно ответив на которые игрок попадает в прошлое и может увидеть, как выглядел город Кемерово в разные годы своей истории.

Изюминкой игры является то, что ссылка ведет победителя на цифровую коллекцию фотодокументов «Кемерово… кадры из жизни», созданную в 2018 году к 100-летию города. Это совместный проект Кемеровской областной научной библиотеки и Государственного архива Кемеровской области, в котором на 400 архивных фотографиях представлена столетняя история Кемерова.

Играйте! Вспоминайте! Попробуйте увидеть новое в знакомых видах и пейзажах любимого города!

Принять участие в игре - сюда >>

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Сотрудники «Кузбасскино» сделали живописную короткометражку «Великий Шелковый путь. Дорогами Золотой Шории». Фото: Скриншот виртуального тура/youtube.com

Дорогами Горной Шории

Отправляемся на курорт, не выходя из дома.

Пошел второй месяц самоизоляции, и сидеть дома становится все труднее. Хочется общаться, путешествовать, знакомиться с интересными местами. В Кузбассе их очень много, и одно из таких - Горная Шория. Кто-то в свое время уже успел побывать в этом живописном месте, а кто-то очень хотел, но в этом году не сложилось…

Однако не беда! Сотрудники «Кузбасскино» сделали живописную короткометражку об этом месте «Великий Шелковый путь. Дорогами Золотой Шории». Это видео даже было представлено на III Международном туристском фестивале-конкурсе видео, фото и анимации «Диво Евразии».

В фильме рассказывается о национальном парке с уникальной первозданной флорой и фауной, горной и очень бурной реке Мрассу с берегами первозданной красоты, на которых можно встретить марала, бурого медведя, выдру и ондатру и в которой водятся ленок, таймень и хариус, памятнике природы скале Медная и роскошном Сагинском водопаде. А еще - о легенде о скалах, называемых «Верблюжьей грядой», которые и впрямь напоминают расположившийся на отдых караван «кораблей пустыни».

Посмотреть короткометражку можно здесь >>

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Фото: Кадр спектакля/muz42.ru

Любовь или деньги

Смотрим спектакль онлайн.

Кемеровский музыкальный театр предлагает зрителям отвлечься от серых будней и виртуально посетить спектакль «Граф Люксембург».

«Граф Люксембург» - одна из самых известных оперетт знаменитого австрийского композитора Франса Легара. История современных молодых людей, поставленных перед выбором - любовь или деньги, счастье или смирение, чувства или пустота. Это выбор сегодняшнего дня, он важен для каждого. Именно поэтому авторы спектакля стремятся донести до зрителей современное звучание классического произведения.

Экстравагантная хореография и пластическая характеристика персонажей, оригинальная сценография и необычные костюмы, свет, заменяющий привычные декорации, - все это создает солнечную атмосферу праздника.

Этот спектакль - для людей, которые хотят быть счастливыми, которые любят и любимы. В карнавальный водоворот событий любви, музыки и счастья вас увлекут ведущие мастера сцены, артистическая молодежь, артисты балета, хора и оркестра.

Смотрим онлайн-спектакль - здесь >>