График отключения горячей воды в Новокузнецке-2020: когда и в каких районах начнутся испытания сетей

Уже на следующей неделе новокузнечане останутся без горячей воды. Администрация города опубликовала график отключения горячей воды-2020.

Ежегодно в мае в Новокузнецке начинаются гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей. В разных районах эти работы ведутся в разное время. В большинстве случаев специалисты ремонтируют сети и проводят гидравлические испытания в течение 14 дней. В этом году отключать горячую воду поочередно в разных районах будут с 15 мая по 10 августа.

График отключений горячей воды на ТЭЦ:

- Запсиб ТЭЦ (Заводской, Новоильинский районы) - с 15 по 28 мая;

- Кузнецкая ТЭЦ (Орджоникидзевский, Кузнецкий районы) - с 15 по 28 мая;

- Центральная ТЭЦ (Центральный, Куйбышевский районы) - с 18 по 31 мая;

- Кузнецкая ТЭЦ (Центральный район) - с 9 по 23 июня.

Гидравлические испытания на котельных:

- Куйбышевская центральная котельная - с 20 мая по 2 июня;

- Абашевская районная котельная - с 19 мая по 1 июня;

- Байдаевская районная котельная - с 28 июля по 10 августа;

- Зыряновская районная котельная - с 9 по 22 июня.

В пресс-службе комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка напомнили, что во время гидравлических испытаний возможен выброс воды, образование промоин, провалов. Поэтому горожанам следует быть внимательными там, где проходят тепловые магистрали. Кстати, многие участки тепломагистралей проходят под газонами, тротуарами и проезжей частью дорог.

- Основные работы по проведению гидравлических испытаний на тепловых сетях проводятся в ночное время, - отметили в пресс-службе администрации Новокузнецка. - Если жители видят на улице пар или воду, происхождение которых неизвестно, им настоятельно не рекомендуется приближаться к месту повреждения, ходить или ездить вблизи теплотрассы или промоины.

Обо всех замеченных в период испытаний признаках повреждений коммуникаций комитет ЖКХ просит незамедлительно сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу Новокузнецка по телефону: 8 (348-3) 32-15-15.