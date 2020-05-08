Итоги конкурса «В каждом рисунке - Победа!»

Дорогие друзья!

Редакция «Комсомольской правды» в Кемерове совместно с компанией «Ростелеком» накануне праздника объявили о старте детского конкурса «В каждом рисунке - Победа!».

Последние залпы Великой Отечественной войны отгремели 75 лет назад. И с тех пор не было такой же масштабной войны. Нам, потомкам победителей, та страшная война знакома лишь по фильмам, песням, книгам и рассказам свидетелей, которых с каждым годом становится все меньше и меньше. И все же современные молодые люди и дети знают и о Великой Победе, и о том, какой ценой она досталась. Ведь подвиг, совершенный 75 лет назад, - бесценен.

Какой дети - дошкольники и школьники - видят войну? Что им известно о подвиге советского народа? А может быть, они слышали из первых уст прадедушки или прабабушки рассказы о событиях 1941 - 1945 годов? Кузбассовцы внесли немалый вклад в Победу, зачастую - ценой своей жизни. Их подвиги нашли отражение в детских рисунках.

Участниками конкурса могли стать дети в возрасте от 0 до 16 лет.

Наши читатели прислали на конкурс более ста работ. В каждой из них - глубокое уважение к ветеранам и гордость за подвиг тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, кто ковал Победу в тылу.

Благодарим всех за участие!

«Мой прадедушка - герой!» - так подписала свой рисунок 15-летняя Анастасия Баталова, ставшая одной из победительниц нашего конкурса. Фото: личный архив

А вот имена тех ребят, чьи работы, по мнению читателей нашего сайта, оказались лучшими.

Возраст до 7 лет

Зиновьева Ксения

Нижникова Аполлинария

Номаль Алена

Питуганова Дарья

Белогривцев Дмитрий

Шкляр Егор

Возраст от 8 до 11 лет

Черенцев Даниил

Корчмарук Анастасия

Оглоблина Мария

Усольцев Артем

Горбатенко Софья

Марьина Славяна

Возраст от 12 до 17 лет

Баталова Анастасия

Сахаров Марк

Муратова Елизавета

Эсенбаева Карина

Зиновьев Артем

Номаль Мария

Победитель в каждой категории получит в качестве приза от компании «Ростелеком» планшет, а участники, занявшие второе и третье места, - ценные подарки. Кроме того, еще по три участника в каждой категории получат в подарок детские книги и журналы из коллекций «Комсомольской правды».

Передача призов в условиях коронавируса будет проходить с соблюдением всех мер безопасности.

Поздравляем победителей!

Посмотреть работы всех участников конкурса можно здесь >>